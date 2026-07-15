Twitch-Streamer kehrt nach 6 Jahren auf YouTube zurück, überrascht seine Community mit ernstem Thema

Der Twitch-Streamer MrMoregame belebt nach 6 Jahren seinen YouTube-Kanal wieder, doch nicht mit Gaming-Inhalten, sondern mit einem sehr persönlichen Thema.

Um wen geht es? Der Content Creator MrMoregame gehört mit über 100.000 Followern auf Twitch zu den größeren Streamern in der deutschen Szene. Sein Content dreht sich hauptsächlich um Gaming, wo er alle möglichen Spiele auf seinem Kanal zeigt. Auch ist er Mitglied bei der jährlichen Spendenaktion Friendly Fire, die zuletzt über 1,75 Millionen Euro einsammeln konnte.

Sein YouTube-Kanal wurde seit ungefähr 6 Jahren nur sehr unregelmäßig bespielt. So kamen immer mal wieder Reaktionen von MrMoregame aus seinem Twitch-Stream auf bestimmte Clips und Videos und er kündigte das Projekt Friendly Fire an, doch ein wirkliches Konzept steckte nicht mehr so wirklich hinter dem Kanal.

Bis jetzt, denn der Twitch-Streamer möchte wieder aktiver auf YouTube sein, seine Inhalte werden sich aber ganz und gar nicht ums Gaming drehen.

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Ultra dankbar

Was ist das für ein ernstes Thema? MrMoregame wird sich in Zukunft mit seinem Körpergewicht und seiner dazugehörigen Abnehmreise befassen. Er berichtet in einem Ankündigungsvideo auf YouTube – schon im März 2026 – davon, dass er sich seit einigen Jahren in einer Teufelsspirale aus Bequemlichkeit, Selbstzweifeln und psychischen Rückschlägen befände. Dabei sorge er sich auch um sein erhöhtes Risiko auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt durch sein Übergewicht.

Auf seinem YouTube-Kanal möchte er seine Zuschauer deswegen auf seine Reise mitnehmen, um Gewicht zu verlieren. Unterstützt wird er dabei von einer Magenverkleinerung. In den Videos tritt er auch immer wieder mit seiner Frau auf und befasst sich mit ihr gemeinsam mit dem Thema Ernährung und die Erfahrungen der Umstellung. Sein Ziel mit den Videos sei vor allem, andere Betroffene zu motivieren.

Wie sind die Reaktionen? Das Feedback aus seiner Community ist sehr positiv und viele wünschen MrMoregame auf seiner Abnehmreise alles Gute. Die positiven Kommentare sind ihm selbst auch aufgefallen und er bedankte sich in einem Posting auf X dafür:

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Seit seinem YouTube-Video Der START in ein GESUNDES Leben (NIE wieder SO SCHWER sein) kann MrMoregame auf seinen Videos immer die 20.000 Aufrufe erreichen. Das sind stabile Zahlen dafür, dass der YouTube-Kanal in den letzten Jahren nur sporadisch bespielt worden ist.

Was sagt ihr zu den neuen YouTube-Inhalten von MrMoregame? Schreibt es uns in die Kommentare!

Auch Peter von PietSmiet hat seine Ernährung umgestellt, um ein gesünderes Gewicht zu erreichen. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Peter von PietSmiet erklärt auf Twitch, wie er sein Leben umkrempelt, weil er eine Sache unbedingt vermeiden will