Gronkh macht es wie MontanaBlack: Mietet eine ganze Halle, um seine Spielesammlung auf Twitch zu zeigen

Der Twitch-Streamer Erik „Gronkh“ Range hat sich nun eine eigene Halle gemietet, um Platz für seine riesige Gaming-Sammlung zu haben.

Was macht Gronkh wie MontanaBlack? In einem seiner Streams auf Twitch (Zusammenschnitt auf YouTube) hat Gronkh über eine Veränderung gesprochen. Er hat sich jetzt endlich einen seiner Träume erfüllt und eine Halle angemietet. Den Mietvertrag unterschrieb er erst vor Kurzem.

Damit macht er es ähnlich wie der Streamer MontanaBlack, denn auch er hat eine Halle. Die hat er als eine Art Streaming-Studio umfunktioniert. Er ist dort auf Twitch live, stellt aber auch gleichzeitig Gaming-Schmuckstücke und seine Autos aus. Gronkh hat auch vor, seine Halle teilweise als Ausstellungsraum zu nutzen.

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Endlich Platz für die wichtigen Sachen

Was sind Gronkhs Pläne mit der Halle? Gronkh führt weiter aus, wofür er die Halle nutzen möchte. Auf der einen Seite möchte er von dort aus streamen können. Auf der anderen Seite soll es eine Art Paradies für Gaming-Nerds werden.

Wer Gronkh schon länger verfolgt, weiß, dass der Streamer und YouTuber eine riesige Gaming-Sammlung vorweisen kann. Für all die Sammlerstücke würde die angemietete Halle genau den richtigen Platz bieten. Gronkh plant, sich eventuell Schauvitrinen zu holen, in denen er die Stücke ausstellen kann. Auch mit Arcade-Automaten liebäugelt er.

Den Vergleich zu MontanaBlack sieht Gronkh selbst und meint: Das was bei Monte der Lambo ist oder was auch immer da gerade aktuell ist, ich weiß es nicht, das werden bei mir die ganzen Games sein, vermute ich mal. Games und Blu-Rays und Mangas und der ganze Merch und die Figuren, der ganze Shit. (Quelle: YouTube ab 02:31).

Doch auch privat will er die Halle nutzen, beispielsweise für gemütliche Filmabende. Ab dem 1. August 2026 kann Gronkh anfangen, die Halle einzurichten.

Was sagt ihr zu den Plänen von Gronkh? Würdet ihr auch gerne eine solche Halle haben oder sie besuchen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Gronkh hat sicherlich auch einige Sammlerstücke von der GTA-Reihe. Bald wird es vielleicht noch weitere Stücke geben, die er seiner Sammlung hinzufügen kann, wenn GTA 6 veröffentlicht wird. Der Release von GTA 6 setzt Gronkh jedoch jetzt schon unter Druck: GTA 6 setzt Twitch-Papa Gronkh unter Druck, aber GTA selbst ist nicht mal das Problem