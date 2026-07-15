GTA 6 setzt Twitch-Papa Gronkh unter Druck, aber GTA selbst ist nicht mal das Problem

Der Twitch-Streamer Erik „Gronkh“ Range fürchtet sich vor der September-Flut, die aufgrund von GTA 6 kommt, und redet gleichzeitig darüber, in welcher Form er das langersehnte Spiel spielen wird.

Wie setzt GTA 6 Gronkh unter Druck? In einem seiner vergangenen Twitch-Streams (Zusammenschnitt auf YouTube) sprach der Streamer und YouTuber Gronkh über den kommenden GTA-6-Release und die Konsequenzen, die diese Veröffentlichung mit sich bringt.

Denn weil GTA 6 so ein lang ersehntes Spiel von vielen ist, verschieben die meisten Publisher ihre Releases in den September 2026, um nicht mit dem Hype von GTA 6 zu konkurrieren. Das sorgt für eine Art Release-Flut im September, in dem unter anderem die Veröffentlichungen von The Blood of Dawnwalker , Wolverine , Control: Resonant und Silent Hill Townfall geplant sind.

Alles Spiele, die wohl auch für Gronkh interessant scheinen. Weil der Twitch-Streamer diese neuen Veröffentlichungen auf seinen Kanälen spielen möchte, gerät er unter Druck, bis dahin seine aktuellen Projekte abzuschließen. Wer Gronkh kennt, weiß, dass es schon einige Kandidaten auf seinem Pile of Shame beziehungsweise in seiner Reihe der abgebrochenen Let’s Plays gibt.

Video starten Gronkh, der Mann mit der Stimme – Karriere und Leben von Deutschlands bekanntestem Let’s-Player Autoplay

Weniger Vorfreude, trotzdem Sonderurlaub für GTA 6

Was sagt Gronkh noch zu GTA 6? Weiter führt Gronkh aus, dass seine Vorfreude auf GTA 6 allgemein etwas gedämpft sei, er aber auch nicht wirklich wisse, woran das liegen würde. Vielleicht an den aktuellen Nachrichten rund um Sony, überlegt er. Spielen wird Gronkh GTA 6 aber wohl auf jeden Fall.

Konkret habe er geplant, sich bei Release 2 Wochen von Twitch freizunehmen. So wolle er sich auf die Aufnahmen für YouTube, genauer gesagt für sein Let’s Play, konzentrieren.

Sein Let’s Play zu GTA 5 erfreute sich vor über 12 Jahren hoher Beliebtheit. Schaut man sich seine YouTube-Playlist an, so können viele der Folgen 1 Million Klicks verzeichnen. Schwächere Folgen liegen bei rund 300.000 Aufrufen.

Es lässt sich also ableiten, dass die Community auch daran interessiert ist, das Spiel in Form eines Let’s Plays bei Gronkh zu sehen. Der Sonderurlaub würde sich somit lohnen.

Was sagt ihr zu der Meinung von Gronkh? Freut ihr euch schon auf sein GTA-6-Let’s-Play? Schreibt es uns gern in die Kommentare! Allgemein will Gronkh sich wieder mehr auf Gaming konzentrieren und weg von dem Content, den er in den letzten Jahren viel gemacht hat: Gronkh verliert den Spaß am Geld-Cheat auf Twitch, will mehr Gaming zeigen