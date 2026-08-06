Neue Set-Fotos von Fallout Staffel 3 versetzen die Fans in Aufregung: „Es ist vermutlich die Bruderschaft“

Staffel 3 von Fallout ist aktuell in Produktion und nun sind neue Bilder vom Set an die Öffentlichkeit gedrungen. Sie geben einen Hinweis darauf, dass eine Gruppierung der Stählernen Bruderschaft ihren ersten Auftritt in der Serie feiern könnte.

Die Dreharbeiten von Fallout Staffel 3 sind im vollem Gange. Zwar wissen wir noch nicht, wann die Fortsetzung der erfolgreichen Serie auf Amazon Prime Video erscheinen wird, nun gibt es zumindest neue Bilder vom Set.

Sie machten durch einen Reddit-Post des Nutzers weezerfan53 die Runde und riefen sogleich Spekulationen auf den Plan. Zu sehen sind Räumlichkeiten des National History Museum in Los Angeles.

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Neben Bücherregalen, Säulen und wunderschön verzierter Decke fällt ein großes Banner ins Auge. Darauf zu sehen ist das Zeichen der Stählernen Bruderschaft, wobei darunter ein Buch samt Feder abgebildet ist. Letzteres ist für die Fans ein klarer Hinweis, wer sich in der Serie dort aufhalten wird.

Staffel 3 hat leider noch keinen Trailer erhalten, einen Eindruck von der Serie erhaltet ihr aber auch durch die Vorschau auf die 2. Season:

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Wissen ist Macht

Um wen könnte es sich handeln? Zwar ist es nicht bestätigt, doch denken manche Fans, dass in Staffel 3 der Order of the Quill, zu Deutsch Orden der Feder, auftauchen wird. Dabei handelt es sich um eine Abteilung der Stählernen Bruderschaft, die sich um das Sammeln von Wissen in verschiedener Form kümmert.

Der Orden beschafft Daten und archiviert sie, durchforstet das Ödland nach Holotapes oder Büchern, um das Wissen daraus zu erhalten, und kümmert sich generell darum, dass die Aktivität der Stählernen Bruderschaft aufgezeichnet wird.

Es scheint nur allzu passend, dass sich der Order of the Quill in einem Gebäude aufhält, das wie eine riesige Bibliothek oder ein altes Museum wirkt. Der Orden der Feder fungiert übrigens als Teil eines Trios. Ergänzend kümmert sich der Orden des Schwerts um Waffen, der Orden des Schilds um Verteidigungsmaßnahmen. Zu dritt sichern sie das Wissen und somit auch die Macht der Stählernen Bruderschaft.

Die neuen Fotos vom Set reichen bereits für Aufregung bei den Fans auf Reddit:

„Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann haben die Autoren wirklich tief in die Hintergrundgeschichte gegraben, denn das ist eine wirklich obskure Information über die Stählerne Bruderschaft“, sagt Soyunapina12.

„Wow, das ist wirklich cool. Es ist vermutlich die Bruderschaft. Ich frage mich, was sie gerade machen“, schreibt Secure-Bear4184.

„Ich vermute, dass dies ein neues Kapitel sein wird, in dem es mehr um Bücher als um reine Technologie geht“, überlegt pacman1138.

„Sie werden Liberty Prime wiederaufbauen. Die Schreiber sind dabei, die Baupläne zu beschaffen“, vermutet TemporalFugue2.

Wie groß die Rolle des Ordens tatsächlich ausfallen wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Erste Trailer und offizielle Informationen können dahingehend Licht ins Dunkel bringen.

Bis Staffel 3 von Fallout auf Amazon Prime Video seine Premiere feiert, dürfte noch etwas Zeit vergehen. Was haltet ihr von der Vorstellung, dass die Showrunner derart tief in die Lore eintauchen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Vielleicht löst die Fortsetzung ein Problem, das MeinMMO-Redakteur Niko mit der Serie hatte: Die Fallout-Serie könnte so geil sein, aber sie leidet am gleichen Problem wie Stranger Things