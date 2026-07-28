Pro-Gamer qualifizieren sich versehentlich für ein Finale, dabei wollten sie absichtlich verlieren – Treiben Jynxzi zur schreienden Fassungslosigkeit

Zwei E-Sportler ärgern sich, als sie in Fortnite aus Versehen ein Match gewinnen und sich für die Grand Finals qualifizieren. Eigentlich wollten sie verlieren.

Was steckt hinter der ungeplanten Qualifikation? Am 1. und 2. August 2026 stehen in Fortnite die „Major 2 – Grand Finals“ in Nordamerika Central an. Das Duo aus Nathan „Reet“ Amundso und Cooper Cole Smith (kurz „Cooper“ genannt) hat sich dabei durch einen epischen Sieg für die anstehenden Finalspiele qualifiziert – allerdings etwas früher als geplant.

Als sie in einem Match unter den als letztes lebenden Teilnehmern übrig waren, wollten sie ihren Kontrahenten den Sieg „schenken“. Diese gingen jedoch durch die Zone zu Boden, als Cooper noch auf beiden Füßen stand. Das Duo hat also aus Versehen gewonnen und sich für die Grand Finals qualifiziert, als sie eigentlich verlieren wollten.

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Wieso wollten sie den Sieg abgeben? Das ist nicht ganz klar, aber im Fortnite-Kosmos sprechen Nutzer von verschiedenen Gründen, die eine mögliche Erklärung wären. Das sind die plausibelsten Erklärungen:

Sie waren sich sicher, dass sie sich ohnehin qualifizieren würden, und wollten weitere Matches bestreiten, um mehr Practice zu sammeln. Es wäre in dem Fall quasi als Vorbereitung auf das richtige Turnier gedacht. Sie wollten dadurch erreichen, dass sich unterlegene Gegner, die sie locker besiegen könnten, für die Finals qualifizieren. Das Ziel dabei wäre, dass sie so gegebenenfalls verhindern, dass Spieler, gegen die sie nicht spielen möchten oder die sie nicht bei den Finals haben wollen, sich nicht mehr qualifizieren können. Auch in diesem Szenario mussten sie sicher sein, dass sie sich in jedem Fall qualifizieren, auch wenn sie den Sieg abgeben.

Das Duo hat sein Handeln allerdings nicht auf den sozialen Netzwerken erklärt. Da zudem keine VoDs aus den Twitch-Streams der beiden Fortnite-Profis verfügbar sind, handelt es sich bei den möglichen Erklärungen nur um Mutmaßungen, die wir nicht bestätigen können.

So wird das diskutiert: Für viele Spieler und Sport-Fans ist das Verhalten des Duos absolut unerklärbar. Man habe schließlich den Ehrgeiz zu gewinnen und wolle sichergehen, sich eine solche Qualifikation zu erspielen.

Der Twitch-Streamer Jynxzi, der vor allem für den kompetitiven Taktikshooter Rainbow Six: Siege bekannt ist, reagierte fassungslos, als er das Verhalten des Fortnite-Duos in einem Clip sah (via X). In entsetzter Tonlage brüllte er: „Was für ein E-Sport ist das?!“

Andere Nutzer sind der Meinung, ein solches Handeln sollte eine Strafe nach sich ziehen und es schade der Integrität des E-Sports. Wie bewertet ihr das Verhalten? Findet ihr es okay und strategisch clever oder ist das für euch unsportlich? Schreibt es uns in die Kommentare!

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