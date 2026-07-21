Damals wohnte er bei Mama und bellte Kinder in Fortnite an: 4 Jahre später performt IShowSpeed beim WM-Finale

Der Streamer IShowSpeed war vor 4 Jahren noch im Keller seiner Mutter und schrie andere auf Twitch und YouTube an. Jetzt hatte er einen Auftritt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit seinem eigenen Song.

Wo hatte IShowSpeed seinen Auftritt? Der Streamer IShowSpeed konnte seinen eigenen Song Champions bei dem WM-Finale 2026 in den USA performen (anzuschauen auf YouTube). Bei der Closing Ceremony trat der Streamer auf und reihte sich damit bei den anderen Stars des Abends, wie Justin Bieber oder der Gruppe BTS, ein.

Gleichzeitig war dies auch das große Finale seiner IRL-Streaming-Tour, bei der er sich selbst livestreamte, wie er zu den Spielen der WM ging. IShowSpeed wurde die Surrealität des Moments bewusst, als er sich nach dem Spiel und seinem Auftritt nochmals vor seine Kamera stellte und Worte an seine Community richtete:

Vor gerade mal vier Jahren war ich im Haus meiner Mutter, in ihrem Zimmer, habe geschrien und gebellt. Sui, Christopher Ronaldo, Sui . Habe mein Haus in Brand gesteckt. Ein Junge aus Ohio, der einfach alles Mögliche gemacht hat.

Und ich habe gerade beim WM-Finale performt. Also, wisst ihr, was das bedeutet, Bro? Du kannst tun, was du willst, Chat. Glaubt einfach daran.

[…] Im Ernst, ich liebe euch alle so sehr. Diese Tour war unglaublich. Die Tour war großartig. Ich liebe euch alle. Kämpft einfach weiter und macht weiter so, ihr alle. Die Dinge, Chat, werden auf jeden Fall schwierig werden, egal was passiert. Denkt einfach daran: Egal, womit du zu kämpfen hast, egal was passiert – jeder hat es schwer im Leben, Chat, jeder wird mit Herausforderungen konfrontiert. Ihr müsst sie überwinden. Steht es durch, okay? Und gebt nicht auf, Mann.



– IShowSpeed auf YouTube ab 05:43:55

Video starten Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed? Autoplay

Die kontroverse Vergangenheit von IShowSpeed: IShowSpeed hat es in seinen 4 Jahren als Streamer weit gebracht. Seine Karriere kam im Jahr 2021 so richtig in Fahrt, als ein Zuschauer ihm 1,60 Euro spendete und ihn fragte, wer sein Lieblingsfußballspieler sei. IShowSpeed antwortete: „Cristan [sic!] Ronaldo. SUI!“ (Quelle: YouTube). Die komische Aussprache des Namens ließ den Streamer mit dem Clip zum Meme werden.

Fortan war IShowSpeed für seine aufmüpfige und kontroverse Art bekannt. In seinen Streams schien immer der nächste Kick gesucht zu werden und es folgte Kontroverse nach Kontroverse. Beispielsweise wurde er wegen eines sexistischen Ausrasters in dem Spiel Valorant gebannt oder er bellte einen Jungen in Fortnite an.

Schließlich bannte ihn Twitch auch von der Plattform, weswegen er kurzerhand zu YouTube wechselte. Mittlerweile ist er allerdings wieder entbannt.

Schließlich etablierte sich IShowSpeed mit einer etwas ruhigeren Art und seinen IRL-Streams. In ihnen reiste er durch verschiedene Länder und war dabei die ganze Zeit live. Inzwischen hat sich der Streamer positiv entwickelt, was vermutlich auch der Grund für seinen Auftritt bei der WM war. Mehr zu IShowSpeed könnt ihr hier lesen: 2021 war er zu wild für Twitch, 5 Jahre später ist IShowSpeed ein unerwarteter Lichtblick in der Streaming-Szene