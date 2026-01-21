Der furchtbarste Streamer 2022 ist gerade ein überraschender Lichtblick in der Twitch-Szene

IShowSpeed, bürgerlich Darren Watkins, ist riesig auf YouTube und Twitch, und vor allem bei einem jungen Publikum beliebt. MeinMMO zeigt, wie der 21-Jährige vom Skandal-Streamer zur weltweiten Sensation wurde.

Was ist das für ein Streamer? IShowSpeed war 2021/2022 ein extrem kontroverser Streamer, der scheinbar ahnungslos von Skandal zu Skandal taumelte. Er erlangte Beliebtheit mit seinen chaotisch-unterhaltsamen Clips, fiel aber immer wieder mit aufbrausendem Verhalten auf und schlug oft über die Stränge:

2021 bannte ihn Twitch auf unbestimmte Zeit, nachdem er einer Influencerin gegenüber sexuell übergriffige Kommentare gemacht hatte. Die Sperre tat seiner Beliebtheit aber keinen Abbruch, und IShowSpeed entwickelte sich rasant zu einem der größten Streamer auf YouTube.

2022 wurde er nach einem weiteren sexistischen Ausraster von Valorant gesperrt und brachte ein Kind in Fortnite zum Weinen.

Es folgten Tierquälerei-Vorwürfe, ein Telefonnummer-Leak und offenbar ein versuchter Krypto-Scam – alles innerhalb eines Jahres. Nach jedem Skandal entschuldigte sich der damals 17-Jährige und gelobte Besserung.

Doch in den vergangenen Jahren hat IShowSpeed eine Entwicklung hingelegt, die so wohl kaum jemand erwartet hätte.

Reisen statt Ausraster: IShowSpeed erobert die Welt

Wie steht es 2026 um IShowSpeed? IShowSpeed, der am 21.01.2026 seinen 21. Geburtstag feierte, ist aktuell einer der wohl größten Streamer überhaupt. Seine Streams auf YouTube erreichen im Schnitt über 100.000 Zuschauer (Quelle: Stream Hatchet), auf Twitch gehört er zu den am schnellsten wachsenden Streamern (siehe SullyGnome).

Während er früher durch seine Ausraster auffiel, steht der Streamer heute vor allem für coole und aufwendige Streaming-Projekte. Besonders fallen dabei seine Reisen auf. So befindet sich IShowSpeed derzeit auf einer großen Afrika-Tour, bei der er 20 Länder in 28 Tagen besuchen will.

Zuvor hatte er Europa, die USA und Asien bereist. In China war man offenbar sogar so stolz auf seinen Besuch, dass die Restaurants und Attraktionen, die er aufgesucht hat, nun mit ihm werben.

Das Konzept scheint voll aufzugehen, denn der Streamer hat mittlerweile eine riesige Fan-Gemeinde in aller Welt. Und selbst seine einstigen Kritiker müssen zugeben: Das ist ziemlich guter Content.

Zwischen Drama und Reactions überzeugt IShowSpeed mit Originalität

Was macht die Entwicklung von IShowSpeed so positiv? In gewisser Weise steht der mittlerweile 21-Jährige für eine Art Gegenbewegung zur allgemeinen Entwicklung der Streaming-Szene.

Auf Twitch dominiert die Reaction-Meta, bei der Streamer hauptsächlich auf die Inhalte anderer reagieren und ihren Senf dazu abgeben. Das geht oft Hand in Hand mit „Drama“-Content, denn jeder Streit unter Influencern wird natürlich öffentlich ausgetragen und dient als Grundlage für weitere Reactions.

Dabei entstehen auch zunehmend verfestigte Fronten: So sind zwei der größten Streamer auf Twitch aktuell hauptsächlich Politik-Kommentatoren, die gegensätzliche Extreme repräsentieren.

Originelle Inhalte scheinen dagegen zumindest bei den etablierten Streamern eher seltener zu werden: Die sind aufwendiger, teurer und somit auch ein größeres Risiko.

Im Gegensatz dazu macht IShowSpeed noch „richtigen“ Content: Er bereist die Welt, gewährt Einblicke in andere Kulturen und leistet dabei auf seine Art sogar Aufklärungsarbeit, etwa, wenn er sich im Stream den Diamanten-Handel in Botswana (via X) oder die Kolonial-Vergangenheit des Kaffees erklären lässt (via X).

Selbst einstige Kritiker können dem Streamer etwas abgewinnen

Das alles geschieht auf die gewohnt laute und energiereiche Art von IShowSpeed, und sicherlich kann nicht jeder etwas damit anfangen. Doch einige Kommentare unter einem Thread auf Reddit zeigen, wie sich das Bild des Streamers gewandelt hat:

Reflective: „Ich war immer genervt, wenn ich damals seine Clips gesehen habe. Jetzt kann ich nicht anders, als zu lächeln, weil er immer etwas Erbauliches tut.“

Lontology: „Speeds Entwicklung zum Positiven ist eine der einzigen großartigen Dinge, die ich auf Twitch gesehen habe.“

Purple_Deers: „Warum sollte man rausgehen und lustige, unterhaltsame, interessante, transformative Streams machen, während man die Welt entdeckt, wenn man auch einfach ein ausgelutschter APRG-Streamer sein kann, der den ganzen Tag auf YouTube reagiert, oder ein politischer Streamer, der mit Zuschauern in einer Echo-Kammer ‘debattiert’ und nie das Haus verlässt?“

Hinweis: IShowSpeed wirkt oft immer noch etwas unbedacht, gerade wenn es um den Umgang mit Tieren geht. So zirkuliert aktuell auf

IShowSpeed wirkt oft immer noch etwas unbedacht, gerade wenn es um den Umgang mit Tieren geht. So zirkuliert aktuell auf Reddit ein Clip, in dem er mit einem angeketteten Affen in Marokko interagiert, eine Form der Touristenattraktion, die von Tierschützern kritisch gesehen wird, siehe etwa National Geographic

Auch anderswo zeigt der Erfolg, wie sehr sich Zuschauer nach originellen Projekten und coolen Konzepten zu sehnen scheinen:

IShowSpeed ist zwar extrem bekannt, doch in einer Metrik ist er verhältnismäßig weit abgeschlagen: Bei den Bezahl-Abos auf Twitch. Hier regieren Content Creator, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat:

