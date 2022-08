Der kontroverse YouTube-Streamer Darren „IShowSpeed“ Wattkins (17) ist in den nächsten Skandal verwickelt. Er wettete mit einem sechsjährigen Jungen um 100 $, wer ein Duell in Fortnite gewinnt. Als der Junge verlor und nicht zahlen konnte, eskalierte die Situation. IShowspeed bellte den Jungen 35 Sekunden aus vollem Hals an. Der Junge wimmerte und weinte. Der Streamer glaubt, damit habe er dem Jungen eine wertvolle Lektion fürs Leben erteilt. Kritiker sehen das mit Entsetzen.

Wer ist der Streamer?

IShowspeed ist einer der erfolgreichsten, jungen Gaming-Creator auf YouTube: Er ist ein talentierter Shooter-Spieler und Rapper, der seinen YouTube-Kanal mit TikTok befeuert hat. Apropos Feuer: Neulich hat er sein Zimmer in Brand gesetzt, aber sowas passiert halt.

Der 17-Jährige aus Cincinnati, Ohio, ist zwar enorm erfolgreich, aber sorgt regelmäßig für Entrüstung und Skandale: So wurde er von Valorant gebannt, nachdem er sich dort sexistisch geäußert hatte.

Zuletzt hatte ihn der deutsche Twitch-Streamer Unge als „Tierquäler“ bezeichnet.

IShowspeed wettet mit 6-Jährigem um 100 $, wer ein 1vs1 in Fortnite gewinnt

Das ist der neueste Vorfall IShowspeed hat sich während eines Live-Streams auf YouTube am 29.7. in Fortnite auf eine Geldwette um 100 $ mit einem Jungen eingelassen. Der Junge klang kindlich, aber IShowspeed merkte offenbar lange nicht, wie jung sein Gegner wirklich war.

Solche Geldwetten in Fortnite sind vom Betreiber Epic ausdrücklich nicht gewünscht und man geht auch dagegen vor. Aber unter jungen Fortnite-Creators ist die Geldwette, die „Wager“, beliebt, um zusätzlichen Reiz in Duellen zu erzeugen.

Als Ishowspeed das Duell gewann, merkte er rasch, dass der Junge nicht zahlen konnte. Der Streamer wirkte angefressen und hakte nach. Der Junge erklärte dann, er müsse Mama und Papa fragen, ob die ihm das Geld gebe.

Der Streamer fragte langsam skeptisch, wie alt der Junge denn sei, und wirkte doch erschrocken, als sich rausstellte, dass der Junge erst 6 Jahre alt ist.

Andere hätten sich jetzt entschuldigt und die Situation dabei bewenden lassen – aber IShowSpeed ist anders drauf.

Die Situation drohte zu eskalieren:

Ishowspeed drohte dem Jungen, die Polizei zu rufen und ihn in den Knast zu schicken

Als der Junge den Tränen nah war, schien das IShowSpeed schon zu kümmern. Das wollte er dann nicht.

IshowSpeed beruhigte den 6-Jährigen. Er werde das nicht machen. Der Junge müsse aber verstehen, dass sein Verhalten Konsequenzen hat.

35 Sekunden lang bellt der Streamer den völlig aufgelöst Jungen an

So eskalierte das dann: Als die Situation schon bereinigt schien, fing IShowspeed ansatzlos, 35 Sekunden lang wie ein Hund zu bellen, während der Junge hörbar erschüttert war, wimmerte und gar nicht drauf klar kam.

IShowspeed bellte nicht nur, sondern schien einen Hund völlig imitieren zu wollen, verzerrte das Gesicht, streckte sein Gesicht in die Kamera und klang wirklich furchterregend und zornerfüllt.

Am Ende brüllte der Streamer: „Bringt euren Kindern bei, was richtig und was falsch ist!“

IShowSpeed wirkt beim Bellen, als wär er völlig in Rage.

Streamer glaubt offenbar, er hat dem Jungen eine „Lektion fürs Leben erteilt“

So sieh IShowspeed das: Der machte nach der Aktion einfach weiter und sah das offenbar als pädagogische Glanzleistung an, den Jungen zum Weinen gebracht zu haben.

Seinen Zuschauern sagte er lächelnd:

„Ich werd ihm nicht die Polizei auf den Hals hetzen. Natürlich nicht: Er ist 6 Jahre alt. Wenn du einen 6-jährigen Bruder hast und er macht was Falsches? Lässt du es ihm das durchgehen? Nein! Was ich mit dem Jungen angemacht habe, wird er sein Leben lang nicht vergessen. Er wird aufwachsen und ein Super-Typ sein. Ich hab ihm beigebracht, was richtig und was falsch ist.“

3,5 Millionen Leute sehen den Live-Stream mit dem weinenden Jungen

Wie sehen das andere? Andere, die nicht seine Fans sind, schauen bei der Interaktion von IShowspeed mit dem Jungen ungläubig und entsetzt zu:

Man glaubt, er habe den Jungen hier traumatisiert

Man hält das Verhalten von IShowspeed für „eklig“

Der Junge wisse offenbar gar nicht, was eine „Wette“ sei

Es gibt aber auch einige, die IShowSpeed in Schutz nehmen und das Fehlverhalten bei den Eltern des Jungen sehen: Ein 6-Jähriger habe in Fortnite nichts verloren.

Es gibt schon einiges an Fehlverhalten bei Streamern, aber IShowSpeed ist eine Marke für sich:

Das ist die Kontroverse: IShowspeed ist immer wieder in Kontroversen verwickelt. Er entschuldigt sich mit seinem „sehr jungen Alter“ für sein Verhalten und gelobt Besserung.

Seine Fans, die ihn verteidigen, sagen: Er werde nur so häufig und heftig kritisiert, weil er schwarz sei – in die Kritik spiele klar Rassismus mit rein. Der E-Sport-Journalist Jake Lucky wollte den Streamer wohl „gezielt canceln“, daher berichte er so häufig über das Fehlverhalten des jungen Mannes. Lucky wird auf Twitter mittlerweile von Fans des Streamers offen angegriffen.

Dass IShowspeed so oft im Fokus der Medien und Kritik steht, dürfte aber eher daran liegen, dass er so eine enorm große Reichweite hat: Alleine das Video, in dem er den Jungen anbrüllt, haben mittlerweile 3.5 Millionen Leute gesehen.

Hoffentlich nimmt sich da keiner ein Vorbild am Verhalten des Streamers und seinen pädagogischen Glanzleistungen.

Ebenfalls kontrovers diskutiert wird das Verhalten eines anderes 17-Jährigen in Fortnite:

