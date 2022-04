Nach 86 furchtbaren Sekunden bannt Valorant einen YouTube-Star für immer: „Mach deinem Mann die Wäsche“

Mit The Wagadu Chronicles steht ein neues MMORPG mit einzigartigem Ansatz an. Das Projekt kommt aus Berlin und zeigt neues Gameplay.

Das steckt dahinter: Riot hat sich von Tag 1 an bemüht, bei Valorant darauf zu achten, das Spiel so darzustellen, dass sich jeder sicher und willkommen fühlt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Tweet erhielt so viel Aufmerksamkeit, dass es auch eine Riot-Mitarbeiterin, Riot necrotix, auf den Plan rief: Die sagte, so jemandem möchte man nicht in seiner Community. Sie habe ihn permanent von Valorant gebannt. Sie bedankt sich bei dem E-Sport-Journalisten, er solle weiterhin über solche Sachen berichten – so könne man bei Riot Valorant besser machen.

Das war die Reaktion : Lucky selbst sagte, er verstehe jetzt, warum Valorant als so toxisch gilt. Einer der beliebtesten Spieler sage so einen Mist und werde dafür noch bejubelt.

Der erst 19-jährige YouTube Darren „IShowSpeed“ Watkins Jr. ist in 11 Monaten zu einem Star im Gaming geworden und prägt das Livestreaming auf YouTube. In Valorant ist seine Karriere aber jetzt vorbei. Nachdem ein Clip von IShowSpeed im Internet rumging, hat ihn eine Riot-Mitarbeiterin sofort permanent gebannt. Ein sexistischer und hasserfüllter Auftritt sorgten dafür.

Insert

You are going to send email to