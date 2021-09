In Kombination mit den zahlreichen Streamern, die man bereits angeworben hat, wirkt es jedenfalls so, als blase YouTube zum Großangriff. Noch wurde das Feature aber nicht offiziell bestätigt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to