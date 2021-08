Während sich YouTube mit Valkyrae die erfolgreichste junge Frau geholt hat, die man von Twitch loseisen konnte, so hat man sich jetzt mit DrLupo einen „Papa“ geholt, der es offenbar auf YouTube etwas ruhiger angehen lassen will.

Das ist spannend an dem Wechsel: Der Ruhm von DrLupo entstand vor allem, während der „Fortnite“-Phase in den Jahren 2018 und 2019. Der Online-Shooter von Epic war zu der Zeit ein absoluter Ausnahme-Hit auf Twitch.

Auf YouTube will DrLupo weiter spielen und Videos zeigen, aber auch neue Sache ausprobieren, in Richtung Vlog gehen oder einen Blick hinter die Kulissen gewähren.

Das sagt DrLupo zu seinem Wechsel: In einem Interview mit der Washington Post sagt DrLupo, der Vertrag bringe einen „lebensveränderten Geldsegen“ (via washingtonpost ). Nun habe er mehr Möglichkeiten, Zeit mit der Familie zu bringen.

