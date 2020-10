Im Januar 2020 hat YouTube die Streamerin Rachell „Valkyrae“ Hofstetter von Twitch abgeworben und ihr einen Exklusiv-Vertrag gegeben. Im Oktober 2020 kürt man sie zur „größten Gaming-Streamerin der Welt“. Nach einer Dürrephase stieg der Stern von Valkyrae mit „Among Us“ auf. Die Streamerin quatscht und lügt sich an die Spitze der Streaming-Welt.

So lief’s für Valkyrae auf Twitch: Die Streamerin war seit 2016 auf Twitch und Teil der ESport-Organisation „100 Thieves“.

Auf Twitch erreichte sie am Ende 945.218 Follower, damit gehörte sie zu den größten Streamerinnen auf Twitch. Sie hat vor allem Fortnite, LoL und Teamfight Tactics gespielt.

In Fortnite gewann sie ein Match mal so unfair, dass es ihr schon peinlich war.

Auf Instagram war die US-Amerikanerin schon im Januar 2020 mit 1,7 Millionen Followern erfolgreich. Mittlerweile hat sie dort 2 Millionen Follower.

Das war der Wechsel: YouTube ging zum Jahreswechsel 2020 auf Einkaufstour und hat sich 3 Streamer exklusiv gesichert, um das eigene Streaming-Programm „YouTube Gaming“ aufzubauen. Valkyrae war vorher schon auf YouTube aktiv, mit dem Exklusiv-Vertrag wurde YouTube zu ihrer einzigen Plattform.

Das entspricht der Taktik von YouTube: Man holt sich Streamer, die ohnehin schon eine starke Präsenz auf YouTube haben und die als „familienfreundlich und nett“ gelten, gerne mit Fortnite-Hintergrund. Das Musterbeispiel ist Jack „CouRage“ Dunlop.

So will man das Streaming mit Leuten stärken, die sich der Plattform verbunden fühlen.

Wie ein Leaker mitteilte, bevor der Deal offiziell wurde, unterschrieb Valkyrae einen Vertrag über „mehrere Jahre“. YouTube hätte dafür eine ordentliche Summe bezahlt, aber weniger als die Millionen US-Dollars, die Mixer angeblich für shroud und Ninja hinblätterte (via twitter).

Nach dem Wechsel kam die Krise

So lief es für Valkyrae auf YouTube: Die Streamerin hatte nach ihrem Exklusiv-Wechsel auf YouTube nur einen kleinen Aufschwung. In den ersten Monaten ihres Exklusiv-Vertrags erzeugte sie sogar weniger YouTube-Views als 2019, während sie auf Live-Streaming umstieg (via socialblade).

Als Grund nannte sie, dass der Wechsel von Twitch zu YouTube „schwierig“ war.

Neben dem Plattform-Wechsel machte sie auch privat eine schwere Phase durch. Sie war mit ihrem Lebensgefährten auch im echten Leben umgezogen: Doch beim neuen Haus störten die Nachbarn, die hielten sie nachts wach.

Der Stress im neuen Haus führte zu einer Beziehungs-Krise, ihr Lebensgefährte zog aus, man trennte sich voneinander. Die ganzen schönen Pläne lagen plötzlich in Scherben. Im März, kurz nach dem Wechsel, war Valkyrae offenbar ziemlich mies drauf (via dexerto).

Zuschauerzahlen explodieren bei Valkyrae dank Among US

So läuft’s jetzt für Valkyrae: Im September 2020 hat sich das komplett gedreht. Die Streamerin zeigt stolz ihre YouTube-Statistiken zum Live-Streaming:

Im Januar auf Februar hatte sie im Schnitt 1,100 Zuschauer, die ihr insgesamt 40.120 Stunden live zusahen

Von September bis Oktober ist sie bei 31,059 Zuschauern im Schnitt. Sie wurde 3,4 Millionen Stunden lang gesehen.

Das hat sie vor allem dem Steam-Hit „Among Us“ zu verdanken, der auf YouTube und Twitch herausragend ankommt.

Among US funktioniert wie ein klassisches Party-Gesellschaftsspiel: Einige der Spieler sind Mörder und begehen verdeckt Morde. Die „Impostor“ gilt es zu enttarnen. Das führt zu wüsten Diskussionen, es wird dreist gelogen, manipuliert und intrigiert.

Der Steam-Hit Among US hat mehr Freundschaften auf dem Gewissen als UNO, sagt man.

Es gilt, die Glaubwürdigkeit anderer zu diskreditieren und Zweifel zu säen, während man selbst völlig unschuldig war und Vorwürfe anderer grundsätzlich nur dazu dienen, von der eigenen Schuld abzulenken.

Viele Streamer spielen das zusammen mit anderen Streamern und liefern sich wüste Wortgefechte. Valkyrae gelingt es in einigen Clips wunderbar unschuldig und verpeilt zu wirken. Sie hat immer ein Alibi, war grade mal „afk“ oder „in ihr Sandwich vertieft“, während sie kaltblütig vor sich hin mordet und die anderen Streamern gegeneinander aufhetzt.

„Größte Gaming-Streamerin der Welt“

Das sagt YouTube: Der Chef von YouTube Gaming, Ryan Wyatt, rührt die Werbetrommel. Laut ihm ist Valkyrae jetzt der am schnellsten wachsende Livestreamer überhaupt und die größte Gaming-Streamerin in der Welt.

Da ist man offenbar richtig zufrieden, wie das alles lief. YouTube Gaming scheint eine Nase für Talent bewiesen zu haben. Auch, wenn man auf den Erfolg eine Weile warten musste.

Der Erfolg von Valkyrae liegt sicher am Hit-Potential von Among Us und ihrem Charisma, aber dass sie die größten Gaming-Streamerin der Welt ist, hängt auch damit zusammen, dass die größte Streamerin auf Twitch, Pokimane, mittlerweile lieber chattet als streamt. Wenn sie streamt, dann aber gerne Among US, auch mit Valkyrae zusammen. Pokimane hat sich zudem eine längere Auszeit gegönnt:

