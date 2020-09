Among Us bricht Spieler-Rekord auf Steam – „Zerstört mehr Freundschaften als UNO“

Auf Steam und Twitch geht das Indie-Spiel Among Us gerade richtig ab. In den Bewertungen der Spieler liest man, dass dabei wohl einige Freundschaften draufgehen. Wie wird das Spiel noch bewertet?

Was ist der neue Rekord? Among Us feiert bei den meisten gleichzeitigen Spielern einen neuen Meilenstein. Am vergangenen Sonntag, dem 20. September, spielten im Peak 388.385 Leute gleichzeitig Among Us auf Steam. Das sind über 300.000 Spieler mehr als noch Anfang des Monats und aktuell der höchste Peak für das Spiel – ein Rekord.

So lief es für die Spielerzahlen im September auf Steam:

Am 1. September spielten maximal 67.013 Leute gleichzeitig Among Us

Am 8. September spielen maximal 180.400 Leute gleichzeitig Among Us

Am 15. September spielten maximal 292.823 Leute gleichzeitig Among Us

So lief es im letzten halben Jahr für Among Us – Quelle: Steamcharts.com

Mit diesem Peak-Rekord hat Among Us am Sonntag sogar das Battle Royale PUBG überholt, das am 20. September auf maximal 365.984 Spieler gleichzeitig kam.

In den Top-10 von Steam sieht es aktuell im Vergleich für Among Us ganz gut aus. Platzhirsche wie CS:GO und DOTA 2 stehen weiterhin vorne.

Die aktuellen (21. September, 11:20 Uhr) Top-10-Games auf Steam – Quelle: Steamcharts.com

Gleichzeitig ist das Spiel, das ursprünglich 2018 erschien, auch ein Hit auf der Livestreaming-Plattform Twitch.TV.

Was macht Among Us so gut? Ein Blick in die Reviews auf Steam

Worum geht’s bei Among Us? Dieser Multiplayer stammt vom Entwickler Innersloth und dreht sich vor allem um (a)soziales Gameplay. Eine Gruppe aus bis zu 10 Spielern soll etwa ein Raumschiff für den Start vorbereiten. Unter den Spielern sind auch versteckte Betrüger, die die ehrliche Arbeit der wahren Astronauten sabotieren sollen.

Während die Astronauten versuchen, das Schiff zu reparieren, versuchen die Betrüger, die Astronauten zu töten. Wird eine Leiche gefunden, stimmen die Spieler darüber, ab, wer Schuld an dem Tod ist. Wer die meisten Stimmen erhält, wird in die Lava geworfen oder ins All geschossen.

Da geht’s also drum, die Gruppe von seiner Unschuld zu überzeugen. Entweder, weil man wirklich unschuldig ist, oder weil man als Betrüger unschuldig wirken will, um versteckt noch weitere Astronauten umzulegen.

Die Astronauten gewinnen, wenn genug Reparaturen vorgenommen wurden

Die Betrüger gewinnen, sobald alle Astronauten tot sind

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Wie so eine Runde Among Us läuft, könnt ihr hier sehen

Das ist der Knackpunkt: Hier steht soziales Gameplay im Vordergrund. Spielt ihr gemeinsam mit euren Freunden, müsst ihr ihnen erklären, warum ihr unschuldig seid. Dabei können leicht hitzige Diskussionen entstehen und der Umgangston schnell rau werden.

Was hinter dem Indie-Hit Among Us steckt.

„Ich habe Tränen gelacht und geweint …“

Das sagen die Reviews: Auf der Steam-Seite von Among Us gibt es insgesamt 92.948 Rezensionen (Stand: 21. September). Von diesen Bewertungen sind 94 % positiv, was für eine Steam-Wertung von „Sehr positiv“ sorgt.

Wir stellen euch hier ein paar der Bewertungen vor:

„Bestes Spiel – 10/10 Pro: Es macht Spaß Kontra: Man hat danach Vertrauensprobleme“

„Dieses Spiel ist grandios. Ich habe Tränen gelacht und geweint, weil es mir so viel Freude bereitet […]“

„Among Us ist ein sehr tolles Spiel nach dem TTT-Konzept. Wer sich ein paar Freunde schnappt wird eine Menge Spaß haben und Hitzige Diskussionen erleben. Für den Preis ein Muss!“

„Wenn man es mit den richtigen Leuten spielt, ist das Spiel toll. Für 4 Euro gibt es unendlich viel Lachen und Wut für dich und deine Freunde“

„Jedes Mal, wenn ich das spiele, diskutiere ich mit meinen Freunden. Würde es empfehlen – 10/10“

„Zerstört mehr Freundschaften als UNO“

Gerade Kartenspiele wie UNO sind durch Mechaniken wie „Du musst jetzt aussetzen“ oder die „Retour“-Karten ein Katalysator für hitzige Diskussionen unter Freunden, die das gemeinsam spielen. Offenbar schlägt Among Us hier auch in die gleiche Kerbe.

Vor allem das Spielen zusammen mit Freunden wird gelobt. In öffentlichen Lobbys kommt es aber auch zu Problemen, schreiben Spieler.

Da gehe viel Kommunikation nur über den Chat und das würd die Spielerfahrung trüben. Über Discord und mit Mikrofonen sei das eine bessere Erfahrung.

Spielt ihr mit euren Freunden Among Us? Wie gefällt euch das Game?

