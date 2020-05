6 kostenlose Online-Koop-Games, die wir 2020 empfehlen

Während der Corona-Krise sollte man besser zu Hause bleiben. Das heißt aber nicht, dass man keinen Spaß haben kann. Wir stellen euch daher 6 kostenlose Koop-Spiele vor, die ihr über die Feiertage zu zweit spielen könnt.

Ihr wollt über während der Corona-Pandemie zu Hause trotzdem Spaß haben? Dann schaut euch diese Koop-Spiele an. Es handelt sich hierbei um Free2Play-Spiele, die speziell auf Koop ausgelegt sind und auch zu zweit Spaß machen sollen. Manche davon sind aber nur kurzzeitig gratis.

Zum Schluss stellen wir euch dann noch einige Multiplayer-Spiele vor, welche ihr im Rahmen des Xbox Game Pass derzeit für nur einen Euro bekommt.

6 – Dauntless

Plattformen: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch | Entwickler: Phoenix Labs | Release: PC, PS4, Xbox One: 26. September 2019, Nintendo Switch: 10. Dezember 2019 | Website: Seite von Dauntless

In Dauntless begebt ihr euch mit Freunden auf die Jagd nach Monstern.

Was ist Dauntless? Dauntless ist eine Art Monster Hunter, das ihr aber kostenlos spielen könnt. Die Behemoths bedrohen eure Stadt und ihr macht euch auf, diese Monster zu jagen. So beseitigt ihr nicht nur die Bedrohung, ihr könnt aus den Überresten der Kreaturen neue und bessere Ausrüstung herstellen, um euren Helden zu verbessern. Das Action-RPG Dauntless hat es in die Top 17 der MeinMMO-Liste der besten kostenlosen PS4-Spiele 2020 geschafft.

Wie läuft Koop ab? Ihr könnt euch mit bis zu drei Spielern zusammenschließen, um gemeinsam auf die Jagd zu gehen. Zu weit geht es natürlich auch. Euch begegnen dann allerdings schwieriger zu besiegende Kreaturen. Teamplay und Kooperation ist wichtig, um die Schwachstellen der Monster anzugreifen und die Kreaturen zu besiegen.

Pro Teamplay ist wichtig

Jede Menge Herausforderungen

Taktische Kämpfe gegen riesige Monster Contra Spielprinzip bietet wenig Abwechslung

Viel Grinding

Wie lange ist das Spiel kostenlos? Dauntless ist dauerhaft kostenlos. Ihr könnt euch das Action-RPG einfach für euren PC, eure PS4, eure Xbox One oder für die Nintendo Switch herunterladen und so lange spielen, wie ihr möchtet.