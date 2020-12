Destiny 2: Stasis wird noch stärker – Neue Aspekte & Fragmente kommen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wenn ihr lieber mit Waffen als Eis-Skills spielt, zeigt euch MeinMMO hier, was der neu aufgelegte Klassiker Falkenmond in Destiny 2 kann: Wie gut ist das neue Exotic Falkenmond? God Rolls und Praxistest

Was für Aspekte oder Fragmente wünscht ihr euch, habt ihr schon coole Ideen? Oder denkt ihr, dass Bungie lieber die alten Leere-, Arkus- und Solar-Klassen überarbeiten sollte, statt Stasis weiter auszubauen? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Stasis verbessern in Destiny 2 – So findet ihr alle Aspekte und Fragmente

In einem Interview mit Polygon hieß es, dass weitere Aspekte sowie Fragmente ins Spiel kommen. Dann können die Spieler aus einer größeren Palette an frostigen Skills und fiesen Effekten auswählen, und sich ihre persönliche Killermaschine züchten.

Für die Hüter hat sich seit dem Launch von Beyond Light (Jenseits des Lichts) viel verändert. Ein großer Fokus der Erweiterung sind die neuen Stasis-Klassen. Die Eis-Fähigkeiten, die erstmals von der Dunkelheit und nicht dem Licht stammen, kommen bei den Spielern super an.

