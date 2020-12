Destiny 2: Wie gut ist das neue Exotic Falkenmond? God Rolls und Praxistest

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was hat es mit den Zufalls-Rolls auf sich? Durch diesen Lootglück-Faktor interpretiert Bungie den Klassiker neu. In Destiny 1 haben einzelne, zufällige Geschosse im Magazin Bonus-Schaden verursacht. Jetzt ist es immer die letzte Kugel. Doch durch die zufälligen Rolls bleibt die Charakteristik erhalten, irgendwie.

Durch diese Kombinationen bekommt ihr einen Bonus auf alle wichtigen Werte, ohne irgendwelche negativen Auswirkungen in Kauf zu nehmen. Der gute Zuwachs an Handhabung kompensiert das Fehlen von Fixer Zug oder Schnappschussvisier. Euch stehen aber auch Perks wie Messsucher aber auch die Niete Hüftfeuergriff zur Verfügung.

Mehr zu starken Waffen in Destiny 2: Beyond Light findet ihr hier:

So solltet ihr spielen: Achtet nicht krampfhaft darauf, den maximalen Stapel an Parakausale Ladungen anzusammeln. Und lasst euch nicht stressen, auch wenn es enorm wichtig ist, mit der finalen Kugel zu treffen. Spielt die Waffe ganz normal, denn schon nach einem Duell habt ihr fast allen Waffen gegenüber einen Vorteil.

Im Schmelztiegel ist Falkenmond wohl die am einfachsten zu nutzende Handfeuerwaffe. Nur 180er Revolver kommen an die einfache Bedienbarkeit heran. Durch die Kombination aus Stabilität, Reichweite und Zielhilfen kommen die kritischen Treffer fast von alleine zustande – selbst mit dem Controller auf Konsolen.

Auch in Boss-Phasen kommt ihr durch die großen Crit-Spots sehr schnell zu einem maximalen Stapel von Parakausale Ladung. Selbst wenn der Schaden unglaublich für eine Primärwaffe ist, empfiehlt sich in den meisten Endgame-Situationen jedoch eher eine Power-Waffe im Exotic-Slot.

Schaut euch hier Falkenmond in Action an:

So gut ist Falkenmond im PvE: Zunächst habt ihr eine sehr gute, aber normale Handfeuerwaffe. Ihr sammelt durch die ganzen Adds in Windeseile Parakausale Ladungen. Dann lasst ihr eure vernichtende, finale Kugel in mächtige Zwischengegner oder sogar Bosse los.

Falkenmond ist endlich in Destiny 2 angekommen. Wir zeigen euch, was die exotische Handfeuerwaffe im PvE und PvP auf dem Kasten hat und warum Bungie den Glücksfaktor von damals neu interpretiert hat.

