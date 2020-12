Destiny 2: Selbst Profis sind überrascht, wie stark das neue Exotic Wolkenschlag ist

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

5 Leute mit Wolkenschlag in Kombination mit einer Göttlichkeit reichen aber aus, um dem Fiesling in nur einer Phase den gar auszumachen. Dabei muss kaum etwas Besonderes beachtet werden.

So gut ist das Exotic im neuen Raid: Gegen den finalen Boss der Tiefsteinkrypta zeigt Wolkenschlag, wie hoch der Schaden in der Praxis ist. Da Taniks meist über in einiger Entfernung fliegt, können beliebte Power-Waffen wie Schwerter ihm kaum etwas anhaben.

So hoch ist der Schaden: Richtig spannend wird es, wenn man sich den Schaden des Gewitters anschaut. Der entspricht nämlich mehr als einem kritischen Treffer: Insgesamt fügen die Blitze das 1,6-fache an Schaden eines Präzisionstreffers zu.

Das hat sich als völlig falsch herausgestellt. Alle 3 Schuss triggert das Gewitter. Dabei gibt es keine Zurücksetzung nach 3 Treffern. Trefft ihr mit allen 7 Schuss in rascher Folge, löst ihr den Blitzregen also gleich 5 Mal aus.

Was macht Wolkenschlag so besonders? Das exotische Scharfschützengewehr gehört zu der 140er Familie. Es schießt damit sehr schnell, haut aber etwas weniger Schaden pro Kugel raus. Die Statuswerte können sich sehen lassen, die Handhabung und die Stabilität unterstützen die rasche Spielweise ausgezeichnet.

Destiny 2: So gibt’s die neue exotische Sniper Wolkenschlag aus Beyond Light

