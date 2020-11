Destiny 2: Neues exotisches Schwert „Die Klage“ bekommen – So geht die Quest

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Übrigens, es sieht ganz so aus, als hat man auch schon das neue Raid-Exotic entdeckt: Komplett unbekanntes Exotic entdeckt – Erinnert an Kultwaffe Gjallarhorn

Beachtet dabei: Die Waffe ist an eine neue, exotische Quest gebunden. Diese heißt „Gigantische Erwartungen“ (Giant Expectations), ist allerdings noch nicht live. Wann sie aktiv wird, ist aktuell nicht bekannt, doch manche spekulieren, es könnte schon beim kommenden Weekly-Reset passieren – also wenn die Season 12 richtig durchstartet .

Was ist gerade los bei Destiny 2? Bei Destiny 2 gingen vor Kurzem die neue Erweiterung Jenseits des Lichts sowie die neue Season 12, die Saison der Jagd , an den Start.

Mit Beyond Light kamen zahlreiche neue exotische Waffen und Rüstungsteile zu Destiny 2 . Doch noch weiß man nicht bei allen, wie man sie bekommt. Beim Exotic-Schwert „The Lament“ weiß man das aber schon. So kommt ihr an die neue Waffe, sobald die Quest „Gigantische Erwartungen“ aktiv wird.

