Destiny 2: Alle Promo-Codes für kostenlose Items – So holt ihr euch die Embleme

In Destiny 2 existieren manche Promo-Codes, bei denen ihr nach Einlösung kostenlose Embleme geschenkt bekommt. Die Codes und wie ihr sie einlösen könnt, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was sind das für Codes? In Destiny 2 existieren sogenannte Promo-Codes mit denen ihr euch kostenlose Embleme zulegen könnt. Diese sind für jeden zugänglich und können 1x eingelöst werden. Falls ihr sie eingelöst habt, erhaltet ihr in eurem nächsten Log-In das Promo-Emblem in eure Sammlung. Somit könnt ihr sie jederzeit aus eurer Sammlung ziehen, ohne Angst vor Verlust.

So gelangt ihr an alle Embleme

Dafür müsst ihr auf die Internetseite zum Code-Einlösen von Bungie (via Bungie.net) gehen. Dort loggt ihr euch mit euren Account-Daten an. Wenn ihr das erledigt habt, gebt ihr einfach die Codes stückweise ein. Danach müsst ihr nur noch Destiny 2 starten und in eure Sammlung gehen.

Das sind alle 6 Embleme für Destiny 2:

YRC-C3D-YNC – Scharfe-Nudelsuppen-Emblem

7D4PKRMD7 – Sequence Flourish

XFV-KHP-N97 – The Visionary

RA9-XPH-6KJ – Cryonautics

JYN-JAA-Y7D – Galilean Excursion

7LV-GTK-T7J – Future In Shadow

Falls ihr diese Codes einlöst, während ihr in Destiny 2 aktiv seid, werdet ihr die Embleme nicht in eurer Sammlung finden. Grund dafür ist, dass sich eure Sammlung erst dann aktualisiert, wenn ihr euer Spiel komplett neu startet. Die Embleme solltet ihr dann in der Kategorie „Konto“ finden.

Was haltet ihr von diesen Bannern? Findet ihr eines dieser Exemplare gut oder sammelt ihr seltene Unikate in geringer Stückzahl? Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet!