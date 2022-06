Die 5 hässlichsten Items aus Destiny 2, die ich lieber nie bekommen hätte

Destiny 2 ist spitze, wenn es um großartige Designs geht und ist vor allem detailverliebt. Ihr könnt euren Hüter mit vielen verschiedenen Items und Rüstungen ausstatten oder auch Ornamente nutzen. Doch es gibt auch echt gruselige Gegenstände in Bungies Space-Shooter, die ich lieber nie bekommen hätte. Hier sind 5 davon.

Bungies Space-Shooter hat viele bis ins kleinste Detail designte Rüstungen und Items. Dabei kennt Bungies Detailverliebtheit kaum Grenzen.

Einige Rüstungen und Ornamente sind saisonalen Themen gewidmet und haben Details wie Logos, Symboliken oder Muster, die sie unverkennbar machen.

Andere gehören zu Events, wie der Sonnenwende, und spielen nicht nur mit verschiedenen Stoffen und Themen, sondern bieten auch Leucht-Effekte.

Und auch bei den Sorungschiffen der Hüter gibt es unverwechselbare Unikate, wie beispielsweise einen fliegenden Stein.

Jeder Spieler entwickelt damit irgendwann seinen ganz persönlichen Look. Dieser setzt sich aus den unterschiedlichsten Items zusammen, die man so über die Jahre gesammelt hat und beliebig kombiniert sowie shadert. Am Ende ergibt das eine Mischung aus persönlichem Geschmack und Prestige.

Es gibt aber auch Rüstungen und Items in Destiny 2, die sind wirklich so ausgefallen und hässlich-lustig, dass ich sie euch nicht vorenthalten will. Hier ist meine persönliche Top-Liste.

1. Der „Ugly“-Guy

„Huch, wo ist denn hier das Gesicht hin gerutscht?“. Das haben sich wohl einige Hüter beim Anblick des Forsaken-Rüstungs-Designs gefragt. Der „Streuhorn“- Helm aus Season 7 von Destiny 2 hat in der Tat einen recht eigenwilligen Look, so wie auch der Rest des Sets, und warf damit in der Community ein paar stutzige Fragen auf:

Wieso sehe ich wie ein „Space-Man-Brötchen“ mit Kopfhörern aus?

Warum sieht mein Hintern in dieser Rüstung so opulent aus?

Und warum nehmen wir eine Handvoll Plastiktüten mit zum Riff?, als Anspielung auf die recht üppig ausgebeulten Oberschenkel.

Die „Streuhorn“-Rüstung habe ich persönlich auch nie wirklich lange im Inventar gehabt. Stattdessen habe ich lieber schmunzelnd darüber nachgedacht, wie viel Spaß die Designer-Runde bei Bungie wohl hatte, als sie sich diesen Look haben einfallen lassen. Was mich zum nächsten Knaller bringt.

2. Die gruselige Eule

Diese „gruselige Eule“ (Traumfluch-Kapuze des Warlocks) lacht euch an.

Seasons und die DLCs lassen die Sammlung eines Hüters schnell wachsen. So auch bei der Erweiterung „Festung der Schatten“.

Als die neue Spieler-Generation von Destiny 2 freute ich mich 2019 mit meinem Warlock den Erdmond erkunden zu können.

Bungie veröffentlichte wie immer vorab ein paar Bilder zu den Rüstungen, welche die lange Wartezeit bis zum Release verkürzen sollten. Doch bereits der erste Blick auf die neue Rüstung für meinen Warlock machte mich spontan zum Titan.

Während der Titan mit dem neuen „Traumfluch-Set“ noch einigermaßen cool war, auch wenn er ein Astronaut aus den 70ern ist, bekam der Jäger den Look „zerlaufenes Erdmännchen“. Da hilft auch kein goldenes Schmuck-Stirnband mehr, was das kaschieren könnte.

Die Traumfluch-Kapuze des Jägers – Das „Zerlaufene Erdmännchen“

Über den Warlock fällt es mir bis heute schwer, überhaupt Worte zu finden. Für diese Rüstung müssen sicher ein paar gruselige Eulen Modell gestanden und auch Federn gelassen haben.

Aufgrund der Kampagne musste man in Shadowkeep auch alle Rüstungsteile tragen, damit die Quest funktionierte. Das sorgte bei mir in Shadowkeep dafür, dass ich passenderweise auch vom Öffnen des Charaktermenüs Alpträume bekam. Die Nutzung eines Rüstungsornaments war mit diesem Gesicht definitiv Pflicht.

Hinzu kommt, je länger man auf diesen dreiäugigen Eulen-Helm schaut, desto mehr grinst er einen an. Probiert es gerne aus. Apropos Augen…

3. Ich habe ein, zwei, drei, … Augen auf dich!

Nach den Legendären Rüstungen werfen wir jetzt ein, zwei, drei, … okay, mehr Augen auf eine sehr spezielle Exotische Rüstung. Auch hier hat Destiny 2 nicht nur eine enorme Vielfalt zu bieten, sondern bis heute 108 recht eigenwillige Kreationen für alle drei Klassen geschaffen.

Das Rüstungs-Exotic, dass ich euch jetzt zeige, hat mich sogar angestarrt, als ich es bekommen habe. Die Rede ist vom „Omnioculus“-Brustschutz für Jäger, was soviel wie „Kleines Auge“ bedeutet. Das Exo kam während der Season 13 (Saison der Auserwählten) ins Spiel.

Was guckt ihr denn so?

Trotz der vielen, zwinkernden Äuglein (sie zwinkern wirklich) seid ihr damit für die Augen eurer Gegner immerhin unsichtbarer denn je.

Ihr habt ungeshadert die Wahl zwischen ein paar metallischen, gelben Exo-Äuglein oder, mit dem Ornament „Verzerrtes Mark“, der Variante große, grüne „Schar-Guckler“.

Das Ornament „Verzerrtes Mark“ für „Omnioculus“

Auch wenn das Exotic verdammt praktisch ist, vor allem wenn man versucht, Savathuns nervigen Motten-Bomben im Spitzenreiter „Die Lichtklinge“ zu entkommen, so ist es trotzdem ein klein wenig unheimlich.

Die Augen schauen sich ständig suchend um und verdrehen sich auch, je nach Blickrichtung. Und natürlich rede ich nicht mit meinem Exotic und frage es verwundert: „Was guckst du denn schon wieder so?“.

4. Das Alien-Insektenhotel

Wenn ihr als Destiny-2-Spieler den Veteranen von Destiny 1 lauscht, dann schwärmen diese oft von den coolen, alten Eisenbanner-Rüstungen. Und ja, es gibt tatsächlich ein paar Rüstungen von Lord Saladin, die cool sind, wie beispielsweise die aktuelle „Eisen-Wegbereiter“-Rüstung. Sie besitzt ein feuriges Rüstungsglühen.

Neuer Effekt in Destiny 2 lässt jetzt eure Rüstung brennen – So bekommt ihr ihn

Allerdings gibt es da auch diesen kleinen Haken mit einem integrierten Alien-Insektenhotel, der einem trypophobischen Alptraum gleicht.

Irgendwie hat Bungie nicht nur einen alten Lappen der Eisernen Lords im Gesicht meines Hüters vergessen. (Hilfe, ich seh nix!) Man fragt sich auch, wenn man seinen Charakter dann mal von allen Seiten betrachtet hat, „Was wächst da bitte aufs dem Rücken meines Jägers? Lebt das noch?“.

Der coole Umhang des Revolverhelden ist bei der Eisen-Wegbereiter“-Rüstung anscheinend das ehemalige Heim von ein paar Alien-Insekten.

Auch bei den anderen Klassen sind die verlassenen „Bauten“ nicht zu übersehen. Nicht, dass ich was gegen übergroße Insekten hätte. Aber dieses Set ist für mich der ultimative Beweis, dass Rüstungen einfach nicht zu lange im Keller von Bungie herumliegen sollten.

Wenn uns also schon nicht die Rüstungen begeistern können, dann holen wir uns eben ein cooles Schiff aus einer exotischen Mission, für die man mehrere Wochen grinden muss.

5. Ein Haufen Weltraumschrott

Sehr oft versteckt Bungie in den verschiedensten Missionen nicht nur Rüstungen, sondern auch exotische Sparrows oder Schiffe, wie derzeit in der Aktivität „Vox Obscura“. Manche bekommt man garantiert über Triumphe, andere sind Zufallsdrops.

So war es einst auch 2018 bei der exotischen Mission „Das Flüstern“. Dort gab es das bis heute wohl coolste Schiff in ganz Destiny 2 zu bekommen, die „Eintausend Schwingen“. Aber nur, sofern man kein Problem mit waghalsigen Sprungeinlagen auf Zeit und Heroisch hatte und drei Wochen lang dran blieb.

Die Hüter schwärmen, obwohl sich das Schiff nicht shadern lässt, bis heute davon.

Die „Eintausend Schwingen“ ist wirklich sehenswert und einzigartig.

Als dann 2019 „Die Stunde Null“ anbrach und Spieler dort das Impulsgewehr „Perfektionierter Ausbruch“ erspielten, gab es natürlich auch wieder, für drei Wochen heroischen Grind und ein kniffliges Rätsel, ein exotisches Schiff zu ergattern.

Angespornt von der letzten coolen Schiffs-Eroberung im Wispern meisterte ich also über mehrere Wochen die Konfigurations-Herausforderungen der „Stunde Null“. Dafür hüpfte ich waghalsig und unter Zeitdruck auf briefmarkengroßen Absätzen an der Außenmauer der Letzten Stadt entlang.

Als ich dann endlich belohnt werden sollte, bekam ich vom Vagabund grinsend „Altmetall CF-717-91“ überreicht. Dieses Schiff konnte man zwar shadern, aber es nutzt nichts!

Es ist aus allen Blickwinkeln, was der Name bereits verspricht: Nur rostiges Altmetall. Deswegen parke ich damit auch nur hinter dem Mond – gleich links natürlich.

„Altmetall CF-717-91“ in seiner vollen Pracht.

Aber immerhin, als neuer Eigentümer dieses klapprigen Schrotthaufens konnte ich behaupten: „Mein Schiff hat schon alle Teile dieses Universums gesehen!“ … zumindest einige seiner Einzelteile und hoffen das es jeden neuen Flug zum Turm noch halbwegs als Komplettset übersteht.

Hier fehlt eigentlich nur noch das Geräusch klappernden und knarksenden Metalls, wenn das Schiff im Orbit zum Sprung startet. Dann wäre dieser kleine Schrotthaufen perfekt.

Natürlich ist meine persönliche Auswahl hier reine Geschmackssache. Jeder kann das Aussehen seines Hüters selbst bestimmen und das Schiff wählen, was ihm am meisten gefällt. Manchmal macht es auch Spaß völlig verrückte Items miteinander zu kombinieren. Das beste Beispiel dafür ist wohl der „Patrick Star“-Titan.

Zwei Sachen haben alle hier gezeigten Items trotzdem geschafft:

Sie sind nicht nur einfallsreich, sondern auch einzigartig und erinnern Hüter an alte Abenteuer. (Ja, auch der kleine, liebenswerte „Schrotthaufen“)

Außerdem laden sie die Spieler zum Schmunzeln ein und das ist schließlich auch eine coole Sache.

Es gibt übrigens nicht nur verrückte und lustige Rüstungen und Schiffe in Shootern, sondern auch Waffen. Darunter auch ein einzigartiger Granatwerfer aus Destiny 2:

Jetzt wollen wir eure Meinung in den Kommentaren hören. Was ist für euch persönlich die coolste und die hässlichste Rüstung in Destiny 2? Und welches Schiff würdet ihr niemals fliegen? Habe ich mit meiner Auswahl ins Schwarze getroffen oder findet ihr gerade diese Dinge in Destiny besonders gelungen und rüstet sie mit Stolz aus?