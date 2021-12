Destiny 2: Spieler tun gerade alles für einen Stein, nur um das ungewöhnlichste Schiff zu besitzen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Das ist das schönste Schiff, das ich in meinem Leben gesehen habe, ich muss es so schnell wie möglich haben!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Antriebseffekt macht den Weltraumlook perfekt: Das Schiff besitzt im Hyperspace einen passenden Effekt. Es zieht beim Flug und bei der Landung einen schillernden Kometenschweif hinter sich her. Diese Einzigartigkeit ist es auch, was die Spieler an diesem ungewöhnlichen Flugobjekt so fasziniert und den Grind vergessen lässt.

Insert

You are going to send email to