Destiny 2 schafft nach 4 Jahren das lächerliche Token-System ab

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sonst noch im Februar 2021 ansteht, lest ihr hier: Destiny 2 hat uns zu Season 13 mehr verraten, als je zuvor – Das wissen wir bereits

Wie viele Tokens habt ihr angesammelt und gebt ihr die tatsächlich alle ab? Oder fandet ihr gefallen am System, denn so konntet ihr sparen und dann später in Loot investieren? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Ihr habt bis zum Ende der Season 12 Zeit, um eure Taschen und Tresore zu leeren. Bungie erwähnt namentlich die Schmelztiegel-Token, die sich dann schon am 9. Februar in Luft auflösen.

Das ist das alte Token-System : Die Spieler erbeuten in Destiny 2 während ihrer Abenteuer Waffen, Rüstungen oder Ressourcen aber auch Tokens. Diese Marken verdienen sie hauptsächlich in sogenannten Kernaktivitäten (Strikes, Gambit, PvP). Bringt man eine bestimmte Menge Token zum entsprechenden NPC der Aktivität gibt’s einen Rangaufstieg und ein zufälliges legendäres Item im Tausch.

So erntet ihr bald Ruhm: Destiny 2 ändert grundlegend, wie ihr im Rang von NPC wie Lord Shaxx aufsteigt. Statt den Vorstehern von Aktivitäten Tokens in den Rachen zu schieben, levelt ihr hier automatisch – fürs Spielen der jeweiligen Aktivität gibts automatisch Reputation.

In Destiny 2 beschweren sich die Spieler seit 2017 über das Token-System. In Season 13 ändert sich wie ihr Ränge aufsteigt und welche Belohnungen es gibt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + acht = 12

Insert

You are going to send email to