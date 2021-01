Destiny 2 zwingt zusammen mit Riot Cheat-Verkäufer zur Aufgabe

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Für Konsolen-Hüter steht zudem im Frühjahr 2021 ein besserer DDoS-Schutz an. Was wir noch über zukünftige Inhalte wissen, lest ihr hier: Destiny 2 hat uns zu Season 13 mehr verraten, als je zuvor

Denkt ihr, dass die Cheat-Verkäufer jetzt nach und nach fallen und man den Schummlern so Herr werden kann? Oder werden die Spieler sich noch lange mit Aim-Bottern, Wallhackern und Schlimmeren rumplagen müssen? Sag uns deine Meinung dazu doch in den Kommentaren.

Dadurch will man sich von den unehrlichen Spielern nicht in die Karten schauen lassen und den Überraschungsvorteil nutzen. Überrascht dürfte Santos von der gegen ihn angestrebten Klage und der geforderten Schadensersatzzahlung wohl durchaus sein.

Bungie kündigte daraufhin an, dass man eher im Stillen gegen die Schummler kämpfen wolle. Der Destiny-Entwickler schweigt also hier größtenteils – leider sehr zum Leidwesen der Community .

Den gleichen Text finden wir auch auf dem Twitter-Account von GatorCheats (via Twitter ). Am 12. Januar stand auf der Shop-Seite noch, dass man bald wiederkehren solle, es fänden nur vorerst Umbauarbeiten statt. Jetzt haben die Betreiber die Seite aber wohl aufgrund der Klage dicht gemacht.

Das ist jetzt passiert: Ein offizielles Urteil ist derzeit noch nicht gefällt. Wir wissen also nicht, ob oder welche Strafe das Gericht in Kalifornien verhängt. Doch die Klage hat schon jetzt einen Erfolg vorzuweisen.

