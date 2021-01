Bei Destiny 2 haben viele Hüter endgültig genug vom Schmelztiegel. Welche Probleme gibt’s neben Stasis im PvP und ist Destiny wirklich nur ein PvE-Spiel?

Das ist die Situation: In Destiny 2 war in der vergangenen Woche der Schmelztiegel ein ganz heißes Thema. Die eh schon angespannte Stimmung ist nun aber gekippt und viele große Namen in der Community rebellieren regelrecht gegen das PvP, fühlen sich ignoriert und manche haben aufgegeben.

MeinMMO schaut sich die Probleme der Hüter mit dem Schmelztiegel an und klärt auch die Frage, ob Destiny nicht eh ein PvE-Game ist.

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte: Am 4. Januar 2021 verkündete der Content Creator Hush in einem Abschiedsbrief sein Ausscheiden von Destiny 2.

Hush hat sich mit seinen meist eher humoristischen PvP-Videos (via YouTube) seit Destiny 1 einen Namen gemacht. Er war nie der größte Fisch im Teich, aber gehörte quasi zum Inventar.

In seinem Brief führt er die Gründe für seinen Abgang auf:

Nach 6 Jahren hat er den Punkt erreicht, an dem er die Spielereihe Destiny nicht mehr genießen kann.

Er fühlt sich als hauptsächlicher PvP-Spieler von Bungie ignoriert und das schon seit längerem.

Stasis treibt Hush „in den Wahnsinn“ und seit Beyond Light habe das PvP zudem noch Inhalte verloren, statt neue dazuzubekommen. In den endlich zurückgekehrten Trials treiben sich laut ihm nur Carry-Services oder Cheater rum.

Das Schweigen seitens Bungie ist für ihn unakzeptabel.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Steht Hush alleine da? Nein, der Brief rannte offene Türen ein. Eine regelrechte Welle von Beschwere-Videos, Tweets und Analysen zum Stand des PvPs rollten durchs Internet:

„Liebes Bungo, deine Spieler fühlen sich ignoriert“ titelte Aztecross (via YouTube).

„Meine ganzen Gedanken zum PvP von Destiny 2 in Beyond Light (lange Version)“ hießt es bei Fallout Plays (via YouTube).

„Warum ich nicht aufhöre, mich über das PvP in Destiny 2 zu BESCHWEREN…“ erklärte Destiny Fun Police (DFP) (via YouTube).

„Ich höre auf…“, damit erklärte Diaside, warum die Zuschauer auf seinem Kanal kein Destiny 2 mehr finden werden (via YouTube).

Mit „PvP muss besser werden (hier ist wie)“ schlug ZkMushroom einen ähnlichen Ton an (via YouTube).

Ihr seht hier einen Auszug von Content Creators, die hauptsächlich im PvP unterwegs sind. Aber auch die PvE-Hüter berichten von ihren Problemen mit dem Schmelztiegel.

Gladd, der größte Destiny-Streamer überhaupt, schiebt den schwarzen Peter Stasis zu und sagt, dass er sich deswegen nicht mehr im PvP blicken lässt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Stasis und andere Probleme im Schmelztiegel

Mit Beyond Light hielt das neue Stasis-Element Einzug zu Destiny 2. Den Hütern steht damit Eismagie zur Verfügung. Doch momentan führen viele Content Creators Stasis als eines der ärgsten Probleme im Schmelztiegel auf, warum?

Durch Stasis können Gegner eingefroren und verlangsamt werden. Und das nicht nur mit einem Skill, sondern gleich mit einem ganzen Eis-Arsenal. Viele der Fähigkeiten sind zielsuchend oder treffen gleich ein großes Areal.

Nicht bewegen – ach nein, du kannst ja eh nicht…

Crowd-Control ist nur cool, wenn es anderen passiert

Um diese alte Geschichte geht’s: Im Prinzip hat Destiny 2 den Spielern haufenweise Werkzeuge für Crowd Control in die Hand gedrückt:

Aus anderen Games ist bekannt, das es einen Heidenspaß macht, andere Feinde bewegungsunfähig zu machen oder sie aus dem Spiel zu nehmen.

Aber wenn man selbst bewegungsunfähig festsitzt und dann zuschauen muss, wie ein Feind genüsslich seinen Lauf auf einen ausrichtet, abdrückt und den sicherer Kill holt, dann geht die Laune in den Keller.

Stasis setzt dem die Krone auf: Denn gefrorene Feinde können zersplittert werden, dadurch explodiert der Gegner und reißt im schlimmsten Fall noch sein halbes Team mit in den Tod. Stasis stoppt also im PvP jeden Feind und fügt enormen Schaden zu.

Oftmals ist man einfach chancenlos und fühlt sich ohnmächtig. Kein schönes Gefühl, wenn man ja eigentlich zocken will.

Kurzum: Feinde einfrieren ist geil, eingefroren zu sein nicht. Mehr dazu findet ihr hier in einem eigenen Artikel auf MeinMMO:

Spieler schimpfen in Destiny 2: „PvP ist jetzt ein Albtraum“

Darum fühlen sich PvP-Spieler wie Hüter 2. Klasse

Stasis ist eine der großen Neuerungen von Beyond Light, auch wenn sich so mancher Hüter wünscht, Stasis würde komplett aus dem Spiel verschwinden, wird dies 100 % nicht passieren. Aber auch ohne Stasis gibt es viele Beschwerden am PvP, die Forbes fein säuberlich auflistet.

Wo ist der PvP-Content? Mit Europa bekam Destiny 2 im November eine brandneue Location. Zudem feierte das Kosmodrom (in abgespeckter Form) seine Rückkehr. Doch von neuen PvP-Maps fehlt seit mehren Season jede Spur.

Obendrauf wurden mit dem Start des DLCs mehr als 10 PvP-Maps aus dem aktiven Spiel genommen. Sie sind nicht für immer weg, aber zur Überarbeitung in der Content Vault – für wie lange diese Maps weg sind, weiß derzeit niemand. Zusammengefasst: Statt neuer Karten für Schmelztiegel-Gefechte zu erhalten, wurde die Map-Auswahl beschnitten.

Die Rüstungen aus dem Eisenbanner von Season 12 kennen die Spieler seit mehr als einem Jahr

So steht’s um den Loot: Auch an PvP-spezifischen Loot fehlt es. Währen die Vergangenheit die Hüter mit enorm mächtigen Spielzeugen wie Lunas Geheul oder der Einsiedlerspinne in den Schmelztiegel lockte, ist kaum lohnenswerter Loot in Sicht.

Die neue Auftrags-Waffe aus Season 12 kann auch im Schmelztiegel erspielt werden, aber eben auch überall sonst.

Und auch die PvP-Highlights Eisenbanner und die Trials locken eher mit Reskins und nur minimal anderen Waffen und Rüstungen statt mit frischem Content.

Die Meisterwaffen mit ihren neuen Mods aus den Trials sind durchaus eine Neuerung, für die meisten Spieler aber unerreichbar.

Immerhin ist etwas Besserung in Sich, denn die Season 13 bringt neue Knarren für Kernaktivitäten und DDoS-Schutz – aber ob das reicht?

Auch wenn im PvE nicht alles rund läuft, so erwartet die Spieler hier jede Season eine neue Story, Quests und die Spieler kennen schon 2 Strikes, die das Kosmodrom bald erweitern werden.

Viele Hüter, gerade die PvP-Fraktion fühlen ignoriert. So, als würde ihr Feedback seit Jahren im Sande verlaufen und maximal mit einem „wir hören euch“ von Bungie gewürdigt werden, aber von Taten fehlt ihnen jede Spur.

Destiny 2 ist doch eh ein PvE-Game – oder doch nicht?

Das hören die Kritiker zu oft: Beschwert sich ein PvP-Hüter, bekommt er oft als Gegenwind sowas in der Art zu hören „Destiny 2 ist ein PvE-Spiel, PvP braucht keiner, zockt keiner und bringt nur Sandbox-Probleme.“ Dabei sprechen die Zahlen eine ganz andere Sprache.

Am 09. Januar 2021 haben laut Destinytracker 873.000 Hüter gestern eine PvE-Aktivität gespielt, eine PvP-Aktivität spielten dabei stolze 675.000 Hüter. Bedenkt, dass ein Hüter auch für PvP und PvE zählen kann.

Der Schmelztiegel ist die am 2. häufigsten gespielte Aktivität von Destiny 2. Geschlagen wird PvP nur von dem Patrouillen-Bereich. In der Regel verbringen etwa 25 % der Hüter ihre Destiny-Zeit im PvP.

Heute, am 10. Januar listet Warmind.io die allgemeine Verteilung der Hüter auf allen Plattformen zusammengerechnet so auf:

Das spielen die Hüter laut Warmind.io am 10.01.21 um 12:00 Uhr deutscher Zeit

28 % sind im Patrouillen-Bereich – erledigen also auf den Locations allgemeine Aufgaben wie Pinguine jagen.

15 % sind im Eisenbanner-PvP unterwegs.

10 % im Raid – das ist ein enorm hoher Wert, lag der doch in der Vergangenheit bei nur etwa 2 %. Ob die starken Waffen aus der Tiefsteinkrypta Schuld sind?

Die Story spielen 11 %, Strikes kommt auf 9 % und in der Dämmerung tummeln sich 7 %.

Danach folgt der reguläre Schmelztiegel mit 6 % und die Trials mit 4 % – in privaten PvP-Matches sind nur 1 % am Start.

Findet kein Eisenbanner statt, so fällt die normale Schmelztiegel-Aktivität meist um die 20 % aus. Und das konstant, hier ein Bild von warmind.io aus dem April 2020:

Die Tracking-Seite Warmind.io zeigt, womit Spieler ihre Zeit in Destiny verbringen: (Stand: 26.4., ca. 13:50 Uhr deutscher Zeit)

Auch die Twitch-Zahlen zeigen, dass PvP hier stark vertreten ist (via TwitchMetrics). Nach dem König Gladd kommt schon auf Platz 2 ein PvP-Streamer: GernaderJake. Der hat es zuletzt in den Trials völlig übertrieben. Auf den nächsten Plätzen ist ein gesunder Mix aus PvE- und PvP-Streamern wie Gigz, ZkMushroom, Panduh und PureChill.

PvP ist in Destiny 2 also kein kleines Beiwerk, sondern für viele Spieler ein fester Bestandteil, indem sie ihren Hüter-Alltag ausleben.

Positiv ist zu sagen, dass die Sandbox, also die Balance von Waffen und Skills gerade wohl so gesund wie lange nicht ist. Wären da nicht der Spaßkiller Stasis und das Content-Problem …

Wie seht ihr das PvP-Problem? Treibt ihr euch im Schmelztiegel herum oder hat Destiny 2 euch von dort verjagt? Habt ihr sogar Ideen, wie Bungie das handhaben sollte – sagt es uns doch in den Kommentaren.

Einer der großen Schmelzteigel-Aufreger sind derzeit Jäger mit ihrem Schmettersprung, doch dem geht’s wohl bald an den Kragen: Destiny 2 kündigt Nerf für Stasis-Jäger an, den selbst die Jäger verstehen