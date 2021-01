Bei Destiny 2 vermiesen die Stasis-Klassen für viele das PvP, damit soll wohl bald Schluss sein – zumindest den Jägern gehts an den Kragen. Was ist das Problem und wie reagiert die Community?

Dafür kommt ein Nerf: Destiny-Entwickler Bungie meldete sich aus der Winterpause und kündigte an, dass es jetzt eine Menge zu tun gebe. Als Erstes wolle man über den Stasis-Jäger, genauer den Splittersprung, sprechen.

Dabei handelt es sich um einen Stasis-Aspekt, der den Jägern erlaubt, aus der Luft schnell nach unten zu rasen und alle Eiskristalle und gefrorenen Dinge im Umkreis zu zerschmettern.

Was ist das Problem beim Jäger? Mithilfe des Splittersprungs in Kombination mit anderen Stasis-Fragmenten und Fähigkeiten lässt sich blitzschnell eine Attacke ausführen, die alles und jeden in der Nähe sofort chancenlos umhaut. MeinMMO hat darüber hier berichtet: Destiny 2: Spieler finden extrem fiese Stasis-Kombo, die euch sofort killt.

Legen Jäger zudem das neue Exotic „Maske von Bakris“ an und nutzen die richtigen Stasis-Skills, verlangsamen sie beim verbesserten Ausweichen alles in der Nähe

Immer mehr Spieler nutzen diese Kombo nun und verwandeln das PvP in einen Albtraum.

Dieser Angriff stellt quasi eine Version der Chaosfaust-Super dar,

ist mit den richtigen Einstellungen aber fast permanent nutzbar.

Oftmals sehen die Opfer die Jäger nicht einmal, diese werfen von irgendwo in die Nähe eine Gletschergranate und sausen dann an, um die Eiswand zu zerschmettern – die umherfliegenden Kristalle nehmen dann ganze Teams aus dem Spiel.

Was passiert und wann? Wie genau Bungie mit dem Problem umgehen möchte, steht noch nicht fest. Auch das Wann ist nicht geklärt, via Twitter meldete der Destiny-Entwickler aber, dass bald mehr Infos folgen.

Wie reagiert die Community auf den angekündigten Nerf?

Ein Großteil der Hüter jubelt tatsächlich darüber, dass Bungie hier endlich einen Nerf ankündigt. Recht ungewöhnlich, denn meist gilt das Credo: „Bungie nerft und Patch alles kaputt“.

Unter dem Twitter-Post von dmg04 fordern so manche Hüter, dass man den Nerf bitte schnell bringen soll. Schließlich habe man als der Stasis-Warlock Unheil im PvP trieb, auch sofort reagiert.

Selbst Jäger-Mains sagen, dass die Reichweite der Splitter-Explosion und die Schadens-Resistenz im Sprung selbst zu hoch sind. Sie müssen einfach zugeben, die Kombo ist aktuell zu stark.

Andere User fragen schon nach dem Nerf für den Stasis-Titan, der ja auch überfällig sei.

Als das Exotic Hartes Lichts das PvP im März 2020 terrorisierte, waren sich die Hüter wohl das letzte Mal so einig, dass etwas generft werden müsse.

Diese Bedenken gibt’s: Auch der größte Destiny-Streamer Gladd meldet sich zu Wort. Er stimmt darin überein, dass der Splittersprung im PvP angepasst werden muss. Seine Sorge gilt aber dem PvE:

Damit spricht er das alte Destiny-Problem an und bekommt Zuspruch. Denn oft wird wegen eines Spielbereiches eine Fähigkeit oder Waffe in Grund und Boden generft und ist dann weder im PvE noch im PvP brauchbar.

Deswegen gibts Hoffnung: Bei den Anpassungen am Stasis-Warlock hat Bungie zuletzt bewiesen, dass sie bei ihren Nerfs gezielt PvP und PvE trennen können. Damals schossen die Überarbeitung des Schattenbinders leider etwas über das Ziel hinaus.

Doch quasi in Rekordzeit gab Bungie dem Warlock einen Teil seiner ursprünglichen Power zurück – so das nun ein solider Mittelweg gefunden wurde. Es bleibt zu hoffen, dass sie mit dem Stasis-Jäger gleich verfahren.

Im PvE friert der Stasis-Warlock noch genauso lange ein wie vor seinem PvP-Nerf

Wie seht ihr das Jäger-Problem? Stimmt ihr den lauten Hütern zu und die Kombo ist einfach unfair und muss gepachtet werden? Sagt uns doch, wie sich für euch das aktuelle Januar-Eisenbanner mit all den fiesen Stasis-Skills spielt.

