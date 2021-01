Destiny 2 patcht spaßige Waffe tot – Hüter schütteln den Kopf

Bei Destiny 2 funktioniert die Waffe „Kältefront“ nicht so wie geplant. Hüter bitten Bungie, den Bug so im Spiel zu lassen. Doch die Entwickler sind aus dem Winterschlaf erwacht und kündigen einen Patch an.

Was ist das für eine Waffe? „Kältefront“ ist eine legendäre, kinetische Maschinenpistole aus dem „Anbruch-Event.“ Die ist an sich jetzt nichts Besonderes, wenn nicht ein Bug wäre.

Die Waffe kann – aus welchen Gründen auch immer – mit der Eigenschaft „Dragonfly“ (Libelle) gefunden werden. Das ist so eine Art God-Roll, die bestmögliche Version der Waffe.

Durch den Perk „Libelle“ explodieren Feinde bei Kopftreffern und diese Explosion richtet Elementar-Schaden um sie herum an. Waffen mit diesem Perk waren in der Geschichte von Destiny schon immer beliebt, weil man damit so schön Mob-Gruppen ausschalten konnte und weil es sich einfach toll anfühlte, wenn man Gegner sprengte.

Das ist Cold Front, die Kältefront.

Hüter lieben solche Waffen, seit sie das erste Mal die „Schicksalsbringer“ fanden, eine der ersten Kultwaffen in Destiny 1.

Kältefront dürfte diesen Perk „Libelle“ aber überhaupt nicht haben, weil „kinetische Waffe“ keinen Elementar-Schaden verursachen dürfen. Daher sieht der „Explosions“-Effekt bei Kältefront auch irgendwie buggy aus.

„Heißer Tipp für Bungie: Lasst die Waffe bloß in Ruhe“

So reagierten Hüter auf den Bug: Hüter wurden auf Kältefront mit Libelle aufmerksam und diskutierten die Waffe (via reddit). Die galt dann als eine Art Geheim-Tipp: Die Waffe sei spaßig und der Hammer.

Sonderlich lange geheim blieb die Waffe aber nicht. Ein Video von KackisHd erhielt über 188.000 Aufrufe: „Diese Waffe ist illegal.“

Ein Hüter sagte: „Heißer Tipp für Bungie. Lasst die Waffe so. Das ist neu, einzigartig und es lohnt sich dafür zu grinden. Stellt euch bitte nicht wieder selbst ein Bein.“

Denn die Community glaubt, Bungie neige bei Destiny 2 dazu:

Bugs, die Hütern nutzen, schnell zu fixen

Bugs, die Hütern schaden, länger im Spiel zu lassen

Weil man jetzt aber so lange nichts von Bungie hörte, dachte man Kältefront sei sicher. Falsch gedacht.

Bungie wird Libelle auf jeder Kältefront streichen und ersetzen

Das macht Bungie: Seit Wochen hörte man nichts von Bungie. Die waren tief im Winterschlaf versunken. Jetzt aber kommt wieder Leben in die Sache. Der neue Kopf von Destiny, Joe Blackburn, hat sich gemeldet und gesagt: In einem der nächsten Patches wird man jede Kältefront mit Libelle verändern. Libelle wird dann durch „Haudegen“ ersetzt.

Blackburn ergänzt: Es täte ihm leid, dass man das erst so spät bekanntgibt. Man versuche bei Bungie den Weihnachts-Urlaub heiligzuhalten.

Joe Blackburn macht den Fans aber Hoffnung: Wer Bock auf einen „Fly“-Perk hat, der sollte sich darauf freuen, wenn die Gläserne Kammer später im Jahr 2021 zu Destiny 2 kommt.

Das ist eine Anspielung auf die Raid-Waffe „Fatebringer“, das war die erste Waffe mit Explosions-Effekt. Die gilt heute bei vielen als Kultwaffe. Offenbar kommt die zu Destiny 2, ein kleiner Trost.

Unter dem Tweet von Blackburn zeigen sich viele Hüter von dem Nerf genervt, der kommt. Sie meinen: „Da könnt ihr uns auch gleich sagen, wir können Kältefront zerlegen.“

Zurücklehnen und auf Fixes warten.

Destiny 2 wird im Moment vorgeworfen, zu wenig Loot zu bieten, für den es sich zu grinden lohnt. Da war so eine „buggy Waffe“, die einen echten God-Roll hat, offenbar ein interessantes Ziel.

Die größte Kritik an der letzten Erweiterung „Beyond Light“ und wie Bungie darauf reagiert, haben wir auf MeinMMO in diesem Artikel zusammengefasst:

