Destiny 2 hatte im April 2019 seinen Raid-Chef Joe Blackburn verloren, der wechselte zu Riot Games (LoL, Valorant). Doch jetzt ist er zurück bei Bungie und muss sich dem leichten Spott der Kollegen stellen, die sich freuen, dass der PvE-Spezialist wieder da ist.

Das ist Joe Blackburn: Joe Blackburn ist auf das Design von Bossen und Raids spezialisiert. Wenn ihr in Destiny 2 einen großen Raid-Boss bekämpft habt, ist die Chance hoch, dass ihr gegen eine Ausgeburt des Geistes von Blackburn angetreten seid.

Der hat von 2011 bis 2015 am MMORPG ESO gearbeitet und dort die schwersten Boss-Fights inszeniert, etwa den Kampf am Ende der Singleplayer-Kampagne gegen Dämonenfürst Molag’Bal.

Von Februar 2015 bis April 2019 war er dann erst Raid Designer und später Lead Raid Designer bei Destiny 1 und Destiny 2.

Er hat etwa Boss-Kämpfe entworfen wie „Vosik“ im Destiny-1-Raid „Zorn der Maschine“ oder den Kampf gegen Riven in Destiny 2 – Forsaken.

Dabei war Blackburn eine Präsenz auf Twitter, der gerne seine Gedanken und Plänen zu den Bosskämpfen mitteilte und etwa erklärte, warum Bosskämpfe in Shootern manchmal schwierig zu designen sind.

Das war sein Abgang: Im April 2019 verkündete Joe Blackburn, dass er Bungie verlässt. Er sagte, da stecke gar nichts groß dahinter. Er hätte einfach ein gutes Angebot erhalten, nach Santa Monica zu gehen und dort zu arbeiten. Solche Chancen müsse man wahrnehmen.

Später wurde bekannt, dass er sich Riot Games angeschlossen hatte, um dort an neuen Projekten zu arbeiten.

Doch das hielt offenbar nicht lange.

So reagieren die anderen Entwickler nun auf seine Rückkehr: Am 10. Juni twitterte Blackburn, dass er wieder an Destiny 2 arbeitet. Er werde später seine weiteren Pläne erklären, aber im Moment müsse er erstmal den neuen Dungeon grinden.

Der Tweet von Blackburn wird von der gesamten Entwickler-Prominenz bei Bungie kommentiert:

“If you love something, set it free. If it comes back to you…”

Uhhhhmmmm…

I don’t remember the rest. See you on vid conf soon.

— DeeJ (@DeeJ_BNG) June 10, 2020