Destiny 2: Neuer Dungeon „Prophezeiung“ ist da – Das müsst ihr wissen

Bei Destiny 2 ging überraschend der komplett neue Dungeon „Prophezeiung“ (Prophecy) live. Erfahrt hier spoilerfrei alles wichtige zum Start der kostenfreien PvE-Aktivität.

Das wartet jetzt in Destiny 2: Vor wenigen Stunden startete die Season 11, die Saison der Ankunft, in Destiny 2. Zu den neuen Inhalten gehört auch ein frischer Dungeon mit dem Namen Prophezeiung.

Das Beste daran ist: Die neue PvE-Aktivität könnt ihr ab sofort starten. Eurer Abenteuer führt euch dabei ins Reich der mysteriösen Neun (IX).

MeinMMO gibt euch in diesem Artikel keine Spoiler zu Mechaniken oder Encoutern. Ihr findet hier nur die wichtigsten Infos, die ihr zum Start der Reise benötigt und einen kleinen Ausblick auf einige der coolen Belohnungen.

Um die Stimmung anzuheizen, hat Bungie einen Trailer für den Prophecy-Dungeon veröffentlicht, der einige der Locations zeigt. Wer komplett blind loslegen möchte, überspringt den Clip.

Oben ist unten – Im neuen Dungeon steht die Welt Kopf

Alle wichtigen Infos zum neuen Prophezeiung-Dungeon in Destiny 2

Benötige ich den Season-Pass? Nein! Der aktuelle Prophezeiung-Dungeon steht allen Spielern von Destiny 2 gratis zur Verfügung.

So startet ihr den Dungeon: Um euren Ausflug ins Reich der Neun zu starten, müsst ihr zunächst mit dem Vagabunden (Drifter) im Turm sprechen. Er gibt euch dann einige Story-Hintergründe zu eurer Mission.

Im Anschluss könnt ihr vom Turm aus den neuen Dungeon anwählen und loslegen. Ihr könnt von nun an auch aus dem Orbit Prophezeiung direkt starten – es ist nicht nötig, erst im Turm zu landen.

Startet den neuen Dungeon bequem vom Orbit

Gib es andere Voraussetzungen? Einzig die Einführungs-Mission der Season 11 muss vor eurem Dungeon-Besuch gespielt werden. Sonst gibt es keinerlei Hindernisse oder Dinge zu beachten.

Als Powerlevel wird empfohlen:

Zum Start haben die Gegner in Prophezeiung Level 1040

Am Ende der Aktivität befinden sich die Gegner auf 1060

Dieser Loot erwartet euch: Der Dungeon lockt euch mit gleich zwei Rüstungs-Sets:

Die brandneue DAITO-Schmiede-Rüstung

Eine aktualisierte Version der „Prüfungen der Neun“-Rüstung







Ein Ausblick auf die Belohnungen im Prophezeiung-Dungeon

Ob es darüber hinaus versteckte Exotics wie in den anderen Dungeons oder andere Belohnungen zu erbeuten gibt, wird sich im Verlauf der Season 11 zeigen.

Dungeons in Destiny 2

Was sind Dungeons eigentlich? Die Dungeons (etwa Verliese) von Destiny sind längere Missionen, in denen die Hüter knackige Kämpfe ausfechten, knifflige Rätsel und Sprungpassagen meistern müssen. Die PvE-Inhalte gelten zu den Herzstücken des Spiels, sie sind daher auch enorm beliebt.

Von ihrem Aufbau und einzigartigem Setting erinnern sie an kleinere Raids. In ein Dungeon kann sich ein Einsatztrupp von bis zu 3 Hütern wagen. Designt wurden die Missionen aber so, dass man sie unter Anstrengung auch alleine bewältigen kann – wenn man sich durchbeißt.

Prophezeiung ist der dritte Dungeon im Spiel und führt die Spieler in eine verzerrte Welt, in der die Regeln der Realität nicht zu gelten scheinen. MeinMMO wird euch bald mit einem ausführlichen Guide durch das Reich der Neun führen.

Die beiden anderen Dungeons sind:

Der Zerbrochene Thron – Hier müsst ihr in einer dunklen Fanatsy-Welt einem alten Fluch versuchen zu brechen

Die Grube der Ketzerei – Der Dungeon führt euch in die Untiefen des Mondes, ins Herz eines Schar-Heiligtums

In den Dungeons warten fiese Bosse auf die Hüter

Hättet ihr gedacht, dass direkt zum Start der Saison der Ankunft ein komplett neuer Dungeon auf alle Hüter wartet? Stürzt ihr euch sogar blind in die Paralleldimension der Prophezeiung und ergründet die Welt der Neun?

Was euch in der Zukunft erwartet, hat Bungie übrigens auch schon verraten: Destiny 2 lässt Inhalte bald rotieren – Bringt coole Momente aus Teil 1 zurück.