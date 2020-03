Wenn ihr wegen Corona zu Hause sitzt, spielt kostenlos Destiny 2 – Das gibt’s für 0€

Ihr sucht aktuell neues MMO- oder Shooterfutter für PC, PS4, Xbox One oder Google Stadia? In beiden Fällen seid ihr bei Destiny 2 richtig. Wer weiß, eventuell geht es euch wie tausenden anderen und ihr verliebt euch Hals über Kopf in das MMO mit dem hochgelobten Gunplay. Die Starter-Erfahrung „New Light“ ist kostenlos.

Ihr sitzt (zwangsläufig) zu Hause und überlegt euch, mit welchem Game ihr eure Zeit verbringen könnt? Probiert doch Destiny 2. Dort bekommt ihr kostenlos mehr gebotenen, als bei so manchem Vollpreis-Spiel. In diesem Artikel erklären wir, worum es bei Destiny geht und was ihr alles für 0 € bekommt.

Wenn ihr Destiny 2 schon gespielt habt, ist jetzt ein ausgezeichneter Moment für eine Rückkehr. Je nachdem wann ihr zuletzt in Destiny 2 unterwegs wart, könnte euch eine komplett andere Erfahrung erwarten. Ihr könntet sogar das Gefühl haben, ein völlig neues Spiel vor euch zu haben.

Worum geht’s bei Destiny 2? In Destiny geht es zugespitzt darum: „Aliens ins Gesicht zu schießen, während man mit seinen Freunden über die Oscars redet“. So hat das der Chef des Franchise, Luke Smith, selbst gesagt. Was steckt hinter der Aussage?

Destiny 2 ist ein Ego-Shooter. Neben dem hervorragenden Gameplay kommen drei wichtige Faktoren für das Erlebnis „Destiny“ hinzu:

Destiny 2 ist ein Lootshooter – Gerade die vielen Waffen mit ihrem genialen Feeling und Rüstungen machen ein Großteil der Faszination aus. Ständig gibt es eine Karotte vor der Nase, der man bereitwillig nachjagt.

Destiny 2 bietet einen ordentlichen RPG-Anteil. Eure Charaktere, Hüter genannt, gehören verschiedenen Klassen an und haben mächtige und abgedrehte Fähigkeiten wie ein „Dragon Ball“-Kamehameha oder die Blitz-Finger des bösen Imperators aus Star Wars.

Destiny 2 setzt stark auf die Verknüpfung von sozialen Aspekten und Gameplay. Ihr könnt euch mit Freunden zusammentun und nahezu alle Aktivitäten bieten integrierte Spielersuchen. Die meisten Inhalte können trotzdem auch solo angegangen werden.

Mit Waffengewalt und Space-Magic das Universum retten

Destiny 2 bietet kurzweilige Unterhaltung

20 Stunden Kampagne für 0 Euro: Destiny 2 bietet, euch mehre Kampagnen mit cool inszenierten Zwischensequenzen und vielen Missionen. Wenn ihr euch nur auf die erste Kampagne konzentriert seid ihr schon über 10 Stunden astrein unterhalten.

Vorkenntnisse sind dafür im Prinzip keine nötig, denn zum Start der Story zerstören eure Gegner quasi alles, was Destiny-Veteranen aus dem Erstling kannten und alle beginnen gemeinsam bei Null.

Kosten fallen keine an. Destiny 2 ist als „New Light“ mit massenhaften Inhalten komplett gratis auf allen Plattformen spielbar – also auf PC, PS4, Xbox One und Google Stadia.

Im Anschluss könnt ihr noch 2 weitere, kleinere Kampagnen angehen. Ihr seid gut und gerne 20 Stunden wie in einem reinen Single Player-Shooter unterhalten und könnt Destiny 2 dann den Rücken zuwenden oder aber bleiben und tiefer in das Destiny-Universum eintauchen. So findet ihr heraus, warum das Spiel Millionen Gamer weltweit fasziniert.

Ihr werdet zum Start mitten in eine gewaltige Schlacht geworfen

Das steckt in der Gratis-Version: Destiny New Light bietet eine großen Fülle an Inhalten für jeden Spielertypen:

Ihr könnt im PvE gegen Computergesteuerte Gegner antreten, Quests für besondere Items und Waffen absolvieren, mit Kameraden Missionen angehen oder sogar in knackigen Raids mit 6 Verbündeten die Sau rauslassen.

Wollt ihr euch lieber im PvP mit anderen menschlichen Spielern messen, stehen euch eine große Auswahl an Modi und Events für schnelle Matches oder kompetitive Wettkämpfe bereit.

Wer sich nicht entscheiden kann, greift zur Mischung aus PvE und PvP. Im Modus Gambit ist auch dies möglich.

Ihr könnt euch die Rosinen genau nach eurem Geschmack herauspicken. Und hunderte Stunden nur in den Modi verbringen, die euch auch wirklich zusagen. Glücklicherweise könnt ihr euren Hüter in allen Modi stärker machen und so auch in den anderen Bereichen von Destiny mit euren neuen Waffen und Fähigkeiten auftrumpfen.

4 Gründe, warum jeder Shooter-Fan Destiny 2: New Light ausprobieren sollte

Seid ihr mit der Gratis-Version im Nachteil? Kurz gesagt: Nein! Ihr könnt das gleiche maximale Level wie alle Destiny-Spieler erreichen und auch alle Planeten betreten und erkunden. So ist es problemlos möglich mit euren Freunden zusammenzuspielen, selbst wenn diese schon seit Jahren in Destiny 2 unterwegs sind.

Selbst in den aktuellen Seasons von Destiny 2 dürft ihr an vielen saisonalen Aktivitäten teilnehmen und kostenfrei den Season Pass leveln und so einige der angesagtesten Waffen und Rüstungen freispielen.

So beliebt ist Destiny 2 im Moment: Im Monat März belegt Destiny 2 den zweiten Platz der meistgespielten MMOs auf Steam. Durchschnittlich waren nur auf Steam über 70.000 Hüter online und in der Spitze sogar fast 120.000 Spieler in Destiny unterwegs.

Der Spieler [DV] Supreme schreibt in seiner Review auf Steam:

Ich spiele Destiny 2 nun schon seit mehr als 550 Stunden und bin alles andere als enttäuscht.“

Er führt weiter aus, dass Destiny 2 sich jedem, der sich darauf einlässt unzählige Stunden und spannende Inhalte bietet. Wer aber plant tiefer einzutauchen, soll sich auf ein durchaus komplexes und forderndes Erlebnis gefasst machen.

Dem Review stimmt Ace [Giri D Ace] in den Kommentaren zu und toppt die Stundenzahl sogar:

Ich habe mittlerweile über 2000 Spielstunden und weiß nicht, warum ich nicht aufhören kann.

Verliebt in Destiny 2 und ihr wollt mehr?

So taucht ihr tiefer ins Spiel ein: Solltet ihr nach etlichen Stunden alle Inhalte der „New Light“-Version gesehen haben, könnt ihr euch dazu entscheiden weitere Inhalte kostenpflichtig freizuschalten.

Diese Erweiterungen bereichern das Destiny-Universum:

Forsaken – Die Erweiterung bietet eine spannende Rach-Geschichte im Western-Stil und eine verzauberte Welt wie aus dem Herrn der Ringe

Shadowkeep – In dieser Erweiterung betretet ihr die schaurige Seite von Destiny 2 und ergründet neue und alte Mysterien

Beide Erweiterungen bietet nicht nur eine neue Story, sondern auch haufenweise Waffen, Rüstungen, Quests und die beliebten Dungeons.

Forsaken stellt die Hüter auf eine emotionale Probe

Wie kommen neue Inhalte ins Spiel? Aktuell setzt Destiny 2 auf ein sogenanntes Season-Modell. Dabei handelt es sich um thematische Episoden, welche neuen Loot und frische Aktivitäten im Gepäck haben. Im Gegensatz zu den DLCs werden die Inhalte den Hütern über mehrere Monate verteilt präsentiert. So gibt es ständig neue Anreize zum zocken.

Vom Umfang fallen die Seasons kleiner als die großen Erweiterungen aus, kosten aber etwa 10 € für 3 Monate und stellen einen Teil der neuen Inhalte kostenfrei allen Spielern zur Verfügung.

Aktuell läuf die Season 10, die Saison der Würdigen, und fordert von den Hütern die Zusammenarbeit mit einem gefährlichen Verbündeten, um eine Bedrohung aus dem Orbit aufzuhalten. Der eingangs zitierte Destiny-Chef hat schon große Pläne für die Zukunft präsentiert und vorgestellt, das Destiny 2 sich auch in 2020 weiterentwickeln soll.

In Season 10 feiert der berühmteste PvP-Modus, die Trials of Osiris, seine Rückkehr

So habe ich mich in Destiny verliebt: Meine Destiny-Karriere fing völlig ungeplant an. Ich wusste im Vorfeld kaum etwas über das Genre der MMOs und habe, wenn nur in klassischen Multiplayer-Modi zusammen mit oder gegen andere gespielt.

Zu dritt haben wir in Destiny 1 einfach drauf losgeballert und uns keine großen Gedanken gemacht. Schnell wurde aber klar, das Destiny-Universum ist etwas Besonderes. Die unterschiedlichen Waffen fühlten sich auch unterschiedlich an und jeder entwickelte seinen eigenen Spielstil. Das Schöne daran: alle Wege bringen einem zum Ziel und laden zum Experimentieren ein.

Schnell ging es von den anfänglichen Streifzügen zu Raids und auch ins zuerst einschüchternde PvP. Heute fühle ich mich in allen Bereichen von Destiny zu Hause und auch wohl. Daher kann ich aus meiner persönlichen Sicht nur jedem dazu raten, die gleichen schönen Erfahrungen zu durchleben. Eventuell verliebt ihr euch auch in Destiny.