5 Online-Spiele und MMOs im März 2020, die wir empfehlen

Ende März 2020 erscheinen zwei neue Multiplayer-Spiele, doch bis dahin gibt es einige spannende Neuerungen in Online-Games. So stehen neuen Erweiterungen oder Seasons in MMOs und Online-Spielen bevor oder wurden Ende Februar veröffentlicht: Das sind die 5 Online-Games, die wir im März 2020 empfehlen.

In diesem Beitrag findet ihr 5 Spiele, die wir euch im März 2020 besonders ans Herz legen können. Dabei handelt es sich diesmal vor allem um ältere Spiele, die jedoch ein neues Update bekommen haben oder bekommen werden.

Auf der letzten Seite findet ihr zudem einen Ausblick auf weitere Highlights, die Ende März erscheinen.

Den Anfang macht ein Online-Spiel, das im Februar zu einem echten Hit auf Steam wurde.

Wolcen – Action-RPG-Hit auf Steam

Genre: Hack & Slay | Entwickler: WOLCEN Studio | Plattform: PC | Release-Datum: 13. Februar 2020 | Modell: Buy2Play

Was ist Wolcen? Wolcen: Lords of Mayhem ist ein neues Action-RPG, das im Februar 2020 veröffentlicht wurde. Wolcen wurde von einem Indie-Entwickler ursprünglich unter dem Namen „Umbrella“ entwickelt und einige Zeit von Release umbenannt.

Im Game-Design erinnert Wolcen stark an Diablo und zeigt damit auch, was für einen Erfolg Diablo 4 haben könnte, wenn es gut umgesetzt wird. Zu Release hatte das Hack’n Slay zwar einige Probleme, doch inzwischen sind zumindest die schwerwiegendsten Probleme behoben.

Das sind die Highlights von Wolcen

Wolcen kann dabei vor allem mit den folgenden Inhalten punkten:

Die tolle Grafik

Das gute Kampfsystem

Ein hervorragender Talentbaum

Spaßige Bosskämpfe

Ein allgemein guter Umfang für den Preis

Wolcen ist vor allem deshalb so beliebt auf Steam, weil es die Wartezeit zu neuen Highlights überbrückt. Aktuell warten viele Fans des Genres sehnsüchtig auf Path of Exile 2 und/oder Diablo 4.

Warum solltet ihr Wolcen im März spielen?

Falls das erfolgreiche Action-RPG bisher an euch vorbeigegangen ist, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in Wolcen einzusteigen. Die schlimmsten Fehler zu Release wurden behoben und fiese Exploits wurden entfernt, so dass ein Neustart jetzt reibungsloser verlaufen sollte, als noch vor einigen Tagen.

Zudem gibt es bereits viele Guides rund um das Spiel bei uns:

Wolcen hat unsere Redaktion überzeugt und wir können es euch für März wärmstens ans Herz legen.