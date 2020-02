Das Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem hat mit Problemen zu kämpfen und dennoch ist es so beliebt, dass es sogar den bisherigen Steam-Spitzenreiter in Sachen Action-RPGs, Path of Exile, überholen konnte.

Wie sah der bisherige Rekord bei Hack ’n Slays auf Steam aus? Der Genre-König auf Steam war bisher Path of Exile von Grinding Gear Games. Laut Steamcharts spielten im Dezember 2018 123.462 Spieler gleichzeitig das Action-RPG.

Ein neuer Rekord

Welchen Rekord hat Wolcen jetzt aufgestellt? Das Hack ‚m Slay startete am 13. Februar auf Steam. Doch den bisherigen Peak an Spielerzahlen erreicht es laut Steamcharts am Sonntagabend, den 16. Februar um 21:00 Uhr mit 127.542 gleichzeitig aktiven Spielern.

Damit hat Wolcen Path of Exile vom Thron gestoßen.

Warum wurden an diesem Tag diese Spielerzahlen erreicht? Wolcen konnte bei Release schon über 62.000 Spieler erreichen. Am Abend des 14. Februar wurden die Server aufgrund eines Problems offline genommen und blieben auch bis Sonntagabend nicht erreichbar. Als sie dann wieder online gingen, kam es zu diesem gewaltigen Ansturm, weil die Spieler endlich wieder im Online-Modus weiterspielen wollten.

Ist da noch mehr drin? Es ist durchaus möglich, dass die Spielerzahlen von Wolcen noch weiter steigen. Momentan warten sicher einige interessierte Spieler ab, bis die Entwickler die Bugs und Probleme wie verschwindenden Items in den Griff bekommen. Sobald Wolcen besser läuft, könnten die Spielerzahlen also weiter ansteigen.

Ist Wolcen damit erfolgreicher als PoE? Path of Exile kann ja noch über einen eigenen Launcher gespielt werden und es gibt im Gegensatz zu Wolcen eine Version für PS4 und Xbox One. Diese Spielerzahlen sind nicht mit einberechnet. Nur auf Steam wurde PoE von Wolcen überholt.

Nur ein Lückenfüller?

Warum ist das Action-RPG trotz Problemen so beliebt? Wolcen: Lords of Mayhem füllt derzeit eine Lücke. Bei Diablo 3 passiert außer den immer recht ähnlichen Seasons nichts mehr. Diablo 4 ist aber noch weit von einem Release entfernt.

Als Alternative gibt es Path of Exile, welches aber doch recht anspruchsvoll und komplex ist und sich nicht für jeden eignet.

In diese Lücke zwischen Diablo 3 und Path of Exile ist das Hack ’n Slay Wolcen gerutscht. Es sieht fantastisch aus, erinnert von der düsteren Optik an Diablo 4 und spielt sich deutlich einfacher als PoE.

Wolcen muss nun aber nicht nur zeigen, dass es seine Probleme schnellstmöglich in den Griff bekommt, sondern, dass es die Spieler langfristig bei der Stange halten kann und eben nicht nur ein Lückenfüller ist.

Könnt ihr den Erfolg von Wolcen: Lords of Mayhem nachvollziehen? Habt ihr Spaß mit dem Action-RPG?