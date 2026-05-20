Ist das Kunst oder …? Forza Horizon 6 hat einen limitierten Xbox-Controller und der ist jetzt schon günstiger

Der Xbox-Controller zum neuen Rennspiel-Hit Forza Horizon 6 sieht nicht nur schrill aus, sondern ist jetzt auch schon reduziert im Angebot.

Xbox Wireless Controller – Forza Horizon 6 Limited Edition

Jetzt zum Angebot

Microsofts Xbox Wireless Controller gibt es bekanntlich in allen möglichen Farben und Designs und passend zum kürzlich veröffentlichten Vorzeigerennspiel gibt es auch eine Forza Horizon 6 Limited Edition, die ihr euch jetzt im Angebot bei Amazon um 11 Prozent reduziert schnappen könnt.

Auch MediaMarkt und Saturn haben aktuell den reduzierten Preis. Günstiger gab es das noch nicht. Angesichts der frühen Vergünstigung und dem durchaus schrillen Design stellt sich die Frage, ob der neue Controller tatsächlich gut ankommt. Für Fans und Sammler dürfte das Ganze natürlich trotzdem interessant sein.

Denn Geschmäcker sind ja verschieden und abseits der Optik bietet die Limited Edition des Xbox Wireless Controllers zu Forza Horizon 6 die gewohnte Funktionalität von Microsofts Original, das in seiner Preisklasse nichtsdestoweniger zu den besten Controllern für Xbox und PC zählt.

Das Design zu Forza Horizon 6 soll derweil vom Look der kurvenreichen Touge-Straßen Japans inspiriert sein und kommt mit einem transparenten Topcase und Triggern daher, die dynamischen Lichteffekte enthüllen sollen. Dazu gibt es pinkfarbene Thumbsticks, mehrfarbige ABXY-Tasten und ein Horizon-Logo auf dem Akkudeckel sowie schwarz-pinke Griffe mit Rautenmuster. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Xbox Wireless Controller – Forza Horizon 6 Limited Edition für nur 79,99 Euro statt 89,99 Euro UVP bei Amazon

Weitere Angebote: Monitor-Geheimtipp, Gaming-Tastatur, Radeon-Grafikkarte und Intel-CPU und 7.1-Heimkinosystem

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein günstiger und großer Monitor-Geheimtipp für Spieler sowie eine kabellose und mechanische Gaming-Tastatur zum Tiefpreis. Außerdem gibt es eine empfehlenswerte Radeon-Grafikkarte von AMD. sowie ein lohnendes CPU-Upgrade von Intel günstiger.

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