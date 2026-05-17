Großer Bildschirm, kleiner Preis: Monitor-Geheimtipp mit 180 Hz und 1 ms Reaktionszeit jetzt günstig im Angebot

Philips ist nicht unbedingt für Gaming-Monitore bekannt, doch mit diesem Modell bekommt ihr gerade das günstigste seiner Art im Angebot.

Großer Monitor-Geheimtipp um 35% reduziert

Jetzt zum Angebot

Den 34 Zoll großen Philips Evnia 3000 Series 34M2C3500L gibt es bei MediaMarkt und Saturn im Angebot gerade um satte 35 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung.

Günstiger gab es das bisher kaum und es handelt sich aktuell auch um den günstigsten UWQHD-Monitor (3440 × 1440 Pixel) mit 180 Hertz Bildwiederholfrequenz und nur 1 Millisekunde Grau-zu-Grau-Schaltzeit überhaupt.

Das gebogene Fast-VA-Panel im 21:9-Format schafft mittels Unschärfereduktionsfunktion Smart MBR sogar 0,5 ms für besonders flüssige sowie schlierenfreie Bewegtbilder und unterstützt zudem Adaptive-Sync.

Dank 10-Bit-Farbdarstellung gibt es außerdem eine breite Farbspektrumabdeckung (Adobe RGB 90 %; DCI-P3: 94 %, sRGB: 125 %, NTSC 105 %) und HDR-10-Support für Hochkontrastinhalte.

Hinzu kommen Komfortfunktion wie eine EasySelect-Menütaste für schnellen Zugriff auf Bildschirmmenüs, spezielle Spielmodi für unterschiedliche Genres oder ein Smart Crosshair für verbesserte Zielgenauigkeit. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei MediaMarkt.

Gaming-Monitor Philips Evnia 3000 Series 34M2C3500L für nur 199 Euro statt 309 Euro UVP bei MediaMarkt

Dort kommt der Philips Evnia 3000 Series 34M2C3500L in den Rezensionen mit 4,6 von 5 Sternen fast durchweg sehr gut an. Auch die Webseite Testberichte.de hat sich das Modell näher angesehen und mit der Note 1,4 sehr gut bewertet.

Güns­ti­ger Gaming-​​Moni­tor mit star­ker Leis­tung Pro sehr hohe Auflösung

gute Gaming-Leistung

hohe Kontrastwerte

günstig Contra kein USB-C

überschaubare Ausstattung

eingeschränkte Ergonomie Testberichte.de

Weitere Angebote: Gaming-Tastatur, Radeon-Grafikkarte, Intel-CPU und 7.1-Heimkinosystem

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine kabellose und mechanische Gaming-Tastatur zum Tiefpreis sowie eine empfehlenswerte Radeon-Grafikkarte von AMD. Außerdem gibt es ein lohnendes CPU-Upgrade von Intel günstig und ein 7.1-Heimkinosystem mit Dolby Atmos zum halben Preis.

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