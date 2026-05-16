„DIN 67520 ist nicht erfüllt“: Twitch-Streamer zockt die Bayern-Map in Battlefield 6, findet unzählige Fehler

Battlefield 6 hat mit Season 2 eine Karte erhalten, die angeblich in Bayern spielt. Der Twitch-Streamer Mango hat sich die Map jetzt aber ganz genau angeschaut und grobe Mängel bei der Einhaltung diverser deutscher Gesetze festgestellt.

Um welche Map geht es? Season 2 brachte die Karte „Kontaminiert“ ins Spiel. Sie spielt im Süden Deutschlands, also vermutlich in Bayern. Entsprechend erinnern die Berglandschaft und die Häuser daran, auch wenn die Entwickler einige Änderungen vornahmen, um etwa die Zerstörung zu erleichtern.

Der Twitch-Streamer Mango ist da hingegen strenger. In einem Video untersuchte er die Map peinlich genau auf kleine und große Fehler und überprüfte, ob es das Schlachtfeld wirklich in Deutschland geben könnte.

Video starten Battlefield 6 stellt die Roadmap für das Jahr 2026 im Video vor Autoplay

Ein Albtraum für DIN-Fans

Wie verlief der Test? Der Streamer hat das Design der Map genau untersucht und dabei teils gravierende Mängel festgestellt.

Zwar würden einige Elemente wie etwa die Höhe der Schilder und Durchfahrten stimmen, die laut Straßenverkehrsordnung (StVO) 4,50 Meter betragen muss, anders sähe es hingegen bei den Reflexionen der Schilder aus.

Sie fehlen, wenn man sie mit einer Lampe anleuchtet, was einen groben Verstoß darstellt: „DIN 67520 ist bei diesem Straßenschild auf jeden Fall nicht erfüllt“, kommt Mango zum Schluss. Schade.

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Auch was die Sicherung einer Baustelle angehe, lasse die Karte Mango zufolge Wünsche offen. Ein entsprechendes Warnschild stehe viel zu nah an der gefährlichen Stelle, was ebenfalls einen Verstoß gegen Regeln der StVO und der RSA Verkehrssicherung darstellen würde.

Sieht man sich den Tunnel auf der Karte an, gibt es ebenfalls nur Kopfschütteln: Mango stellt das Fehlen von offiziellen Tunnel-Kennzeichnungen fest, ein verwendetes Schild würde es in der StVO überhaupt nicht geben. Zudem weisen die Handläufe bei den Treppen im Tunnel Mängel auf und würden nicht den Vorgaben von DIN 18040 und DIN 18065 entsprechen.

Natürlich ist auch der TÜV mit von der Partie und hätte einiges gegen diverse Plaketten zu sagen: Auf der Karte steht etwa ein Fahrzeug, dessen Überprüfung im Jahr 2007 fällig wäre. Battlefield 6 spielt aber 2027/28. Ach herje …

Wie lautet das Fazit? Der Streamer findet in seinem Video noch zahlreiche weitere Fehler, die die Existenz dieses Ortes innerhalb von Deutschland höchst unwahrscheinlich machen. Er zieht sein Fazit: „Ich fürchte, wir sind hier nicht in Bayern. Ich denke, wir sind in einem Bayern, wie es sich ein Amerikaner vorstellt.“

Manche Details hätten Mango zwar positiv überrascht, alles in allem fällt die Karte nach den angebrachten Maßstäben aber durch. Ob die Battlefield-Studios nun bald einen Beschwerdebrief von deutschen Behörden erhalten? Nun, wir werden sehen. Season 3 hat bereits begonnen und MeinMMO-Redakteur Dariusz konnte eine altbekannte Map zocken: Ich habe Golmud Bahn in Battlefield 6 getestet und dann nochmal das Original gespielt – Eine Version ist deutlich besser!