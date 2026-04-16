Battlefield 6 kündigt das große Revival an: Verspricht 7 neue Maps mit Fan-Favorites aus BF3 und BF4, öffnet die Schleusen für Kriegsführung zur See

Die Entwickler von Battlefield 6 haben die Pläne für das Jahr 2026 vorgestellt und gezeigt: Die Roadmap hat einiges zu bieten!

Battlefield 6 hat am 16. April 2026 die Roadmap für das Jahr 2026 vorgestellt. Im Verlauf des Jahres sollen 7 neue Maps sowie Naval Warfare (Kriegsführung zur See) kommen. Ein großer Fokus wird zudem auf alten Maps liegen, die bei langjährigen Battlefield-Fans beliebt sind und jetzt ihren Weg zu Battlefield 6 finden sollen.

Ebenso sollen einige neue Features hinzugefügt werden, darunter Leaderboards, ein Proximity-Chat, ein Spectator-Mode sowie ein Server-Browser. Außerdem sollen die bestehenden BF6-Maps „Neu Sobek“ und Blackwell Ölfelder“ ein Rework erhalten.

Video starten Battlefield 6 stellt die Roadmap für das Jahr 2026 im Video vor Autoplay

Roadmap zu Battlefield 6 zeigt: Mehr Klassiker für Veteranen

Das erwartet euch in Season 3: In Season 3 von Battlefield 6 werden neben neuen Waffen und Spielmodi zwei klassische Battlefield-Maps eine Neuauflage erhalten:

Golmud-Bahn (Battlefield 4)

Großer Basar (Battlefield 3)

Beide Maps kehren dabei nicht einfach in ihrer alten Fassung zurück, sondern bekommen mit ihrer Einführung in Battlefield 6 einen neuen Anstrich verpasst.

„Golmud-Bahn“ spielt nun in Tadschikistan, so wie auch „Liberation Peak“ und „Mirak-Tal“. Obendrein bekam die Map ein paar Anpassungen, damit sie künftig mehr Schauplätze für sowohl Close-Quarter- als auch Long-Range-Gefechte bietet. „Grand Bazaar“ ist nun der „Kairo Bazaar“ und spielt fortan – genauso wie „Belagerung von Kairo“ in der ägyptischen Hauptstadt. Die Visuals der Maps sowie das Audio-Design wurden dabei auf Battlefield 6 angepasst.

Außerdem wird Battlefield REDSEC in Season 3 einen Solo-Modus erhalten. Ebenso wird ein Ranked-Modus eingeführt, der seinen Startschuss ebenfalls im Battle Royale haben wird. Zukünftig soll es aber auch einen Ranked-Modus für den normalen Multiplayer von Battlefield 6 geben.

Das erwartet euch in Season 4: In Season 4 öffnet Battlefield 6 seine Schleusen für Flugzeugträger und lässt euch erstmalig mit Marinefahrzeugen in die Schlacht ziehen. Konkret heißt das: Battlefield 6 bekommt endlich Kriegsführung zur See.

Auch in Season 4 bekommt ihr wieder 2 neue Maps, dabei ist erneut ein Klassiker:

Wake Island

Tsuru Reef

Wake Island erhält dabei ebenfalls einen neuen Anstrich, passend zu Battlefield 6, soll aber weiterhin See- und Luftschlachten in großem Ausmaß bieten. Ähnliches gilt für die komplett neue Karte „Tsuru Reef“, die im Pazifik spielt und die bis dato größte Karte von Battlefield 6 sein soll.

Ebenso sollen in Season 4 neben erneut neuen Waffen und Spielmodi benutzerdefinierte Lobbys und ein Spectator-Mode eingeführt werden.

EA bestätigt Server-Browser

Das erwartet euch sonst noch: Die Entwickler haben zudem einige Features vorgestellt, die eine hohe Priorität, aber noch keinen konkreten Release-Zeitraum haben.

Dazu zählen ein Proximity-Chat, Platoons, Leaderboards für den Multiplayer und ein Server-Browser mit persistenten Servern und besseren Möglichkeiten, die bevorzugten Maps und Modi selbst zu hosten und zu finden. Außerdem sind einige „Quality of Life“-Verbesserungen geplant, darunter etwa eine bessere Sichtbarkeit der Soldaten, eine Verbesserung des Matchmakings und des Herausforderungs- und Fortschritt-Systems.

In Season 5 sollen zudem 3 weitere Maps folgen. Genaue Informationen zu den Maps oder den sonstigen Inhalten der Season gaben die Entwickler aber noch nicht bekannt.

Mit Golmud-Bahn, Großer Basar und Wake Island bekommt Battlefield 6 dieses Jahr drei Klassiker als neue Karten und erfüllt damit vielen Fans einen großen Wunsch. Wir haben bereits zum Start von Season 2 mit Philipp Girette, Producer bei DICE, über das Thema Maps gesprochen und Phil hat uns im Interview verraten, warum es nicht so leicht ist, alte Maps zurückzubringen, wie viele Spieler denken.