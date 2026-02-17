Battlefield 6 verändert mit Season 2 das Movement, erntet sofort Lob von der Community: „Das Spiel fühlt sich jetzt viel besser an“

Battlefield 6 ist in Season 2 gestartet und damit hat das Spiel ein umfangreiches Update erhalten. Teil davon sind Änderungen am Movement, was die Community aktuell beschäftigt. Neben Lob gibt es aber auch kritische Stimmen.

Was bringt das neue Update? Der Patch zu Season 2 von Battlefield 6 bringt neben der neuen Map „Contaminated“, frischen Waffen, Gadgets und Fahrzeugen auch umfangreiche Fixes und Änderungen am Spiel selbst mit.

Darunter einige, die das Movement der Spielfigur betreffen. So wurden laut offiziellem Blog-Beitrag der Entwickler die Vorhersehbarkeit der Bewegungen angepasst und neue Beschleunigungskurven eingeführt. Damit sollen auch schnelle Änderungen im Movement möglich sein, etwa beim Spähen um Ecken.

Auch die Bewegungen anderer Spieler sollen einfacher zu deuten und vorherzusehen sein. Insgesamt verändern die Entwickler das Spielgefühl damit ein wenig. Die Community hat ganz unterschiedliche Reaktionen darauf, die meisten finden jedoch, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist.

Auf MeinMMO findet ihr einen Überblick über die Roadmap von Season 2 in Battlefield 6.

„Näher an Battlefield 5 und älteren Titeln“

Was sagen die Spieler? Änderungen wie diese sind immer ein Risiko, da sie der Community sauer aufstoßen können. Auf Reddit finden sich jedoch Beiträge von Spielern, die durchaus angetan von den Movement-Anpassungen sind.

Der User TheGamerPandA schreibt auf Reddit etwa: „Das Movement fühlt sich jetzt viel besser an und ähnelt eher Battlefield 5 oder älteren Titeln, die etwas langsamer, aber dennoch temporeich und dynamisch sind. Es ist nicht mehr die übermäßig anstrengende Geschwindigkeit für längeres Spielen wie zuvor, aber es ist immer noch sehr schnell.“

Unter dem Beitrag stimmen ihm andere User vor allem zu:

„Ich hoffe, dass alle ihre Meinung zu den Bewegungsanpassungen äußern, denn sie sind positiv und bleiben hoffentlich bestehen“, schreibt leon13red.

„Ich habe etwa zwei Stunden gespielt und kann dem nur zustimmen. Ich spiele aggressiv, schaffe es aber dennoch, durch meine Bewegungen die Oberhand zu behalten“, berichtet Bonaoi.

„Sie haben ehrlich gesagt mit dem Movement gekocht. Sehr gut gemachte Optimierungen. Die neue Karte ist der Hammer“, findet auch LastClassForever – zuletzt sorgte gerade die Ankündigung von nur einer neuen Karte hingegen für Kritik.

„Ich habe bereits Leute gesehen, die das neue Movement hassen. BF-Studios kann es diesen Leuten einfach nicht recht machen“, meint hingegen PizzaKlutzy7224.

Da ist durchaus etwas dran. Denn es gibt Spieler, die von den Änderungen wenig angetan sind.

Wie lautet die Kritik? Unter dem Beitrag des Reddit-Users evasionotheban, der das neue Movement ebenfalls lobt, sammeln sich einige unzufriedene Stimmen:

„Definiert besser. Ich würde sagen, es ist objektiv gesehen träge“, meint yoplaits.

„Dem Spiel mangelt es bereits an Tiefe, was mit ein Grund dafür ist, dass die Spielerzahlen sinken, mich eingeschlossen. Die Tiefe durch eine Verlangsamung der Bewegungen weiter zu verringern, ist keine gute Idee“, lautet die Einschätzung von wordsofjar.

„Es gab Änderungen an den Bewegungen? Ich habe gerade ein Match gespielt und kann keinen Unterschied feststellen, es fühlt sich genauso an wie zuvor“, schreibt hazychestnutz.

„Ich finde es toll, dass jedes Mal, wenn sie sich mit Movement beschäftigen, die Leute behaupten, es sei das Beste seit geschnittenem Brot, nur damit alle am nächsten Tag darüber jammern können“, fasst notthatguypal6900 seine Eindrücke der Community zusammen.

Änderungen sind eben eine heikle Angelegenheit. Die Zukunft wird zeigen, ob die Entwickler nun dabei bleiben oder weitere Anpassungen am Movement vornehmen werden. Wie lauten eure Gedanken dazu? Habt ihr die Änderungen bemerkt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. MeinMMO-Redakteur Dariusz hat seine Eindrücke zur neuen Season niedergeschrieben: Battlefield 6 – Ich habe Season 2 für euch angespielt – Lohnt sich die Rückkehr?