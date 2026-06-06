Pokémon GO schenkt euch nur morgen richtig starke Items – ihr müsst aber eine Kleinigkeit erledigen

Ihr wollt kostenlose Premium-Items in Pokémon GO abstauben? Dann müsst ihr morgen eine Kleinigkeit erledigen – und dafür nicht mal wirklich aktiv werden.

Während am Wochenende vom 5. Juni 2026 bis zum 7. Juni 2026 das nächste lokale GO Fest 2026 in Chicago stattfindet, müsst ihr euch bis zum globalen GO Fest 2026 noch bis Juli gedulden. Doch auch wenn ihr bei der lokalen Variante in Chicago nicht vor Ort sein könnt, gibt es dennoch eine Belohnung in Pokémon GO, die ihr abstauben könnt.

Denn die offiziellen Twitch-Kanäle von Pokémon und Pokémon GO werden am Sonntag, dem 7. Juni 2026 ab 17:00 Uhr deutscher Zeit streamen. Und wenn ihr zuguckt, warten ein paar richtig gute Items im Spiel auf euch.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Anmelden, zuschauen und abstauben

Wie funktioniert das? Um die Belohnungen zu erhalten, müsst ihr für mindestens 45 Minuten im Stream auf dem Twitch-Kanal von Pokémon oder dem Twitch-Kanal von Pokémon GO zuschauen.

Damit ihr die Belohnungen auch erhaltet, müsst ihr vorher zudem ein Pokémon-Trainer-Central-Konto sowie einen Twitch-Account besitzen und die beiden miteinander verbinden. Das könnt ihr auf rewards.pokemon.com erledigen.

Habt ihr das getan, dann könnt ihr am Sonntag einen der beiden Streams starten und erhaltet nach 45 Minuten die Belohnungen. Minimiert ihr den Stream, dann kann es sein, dass die Zeit nicht gezählt wird. Lasst das Fenster also zur Sicherheit offen.

Nach 45 Minuten könnt ihr die Belohnungen im Chat von Twitch oder im Twitch Drop Inventar beanspruchen. Danach geht ihr auf die Rewards-Seite von Pokémon.com und findet hier im Inventar euren Code. Diesen könnt ihr dann, wie alle Codes in Pokémon GO, im Store von Pokemongo.com einlösen.

Welche Belohnungen gibt es? Neben einigen Bällen bekommt ihr durch den Drop auch einige starke Premium-Items. Folgende Belohnungen warten auf euch:

1 Sternenstück

1 Glücks-Ei

1 XXL Sonderbonbon

1 Rauch

50 Pokébälle

50 Superbälle

50 Hyperbälle

Habt ihr am Sonntag Zeit, dann lohnt es sich also, den Stream einzuschalten und die Belohnungen einzusacken.

Holt ihr euch die Items? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Raids und Dyna-Bosse in den nächsten Wochen in Pokémon GO auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2026 in Pokémon GO.