Battlefield 6: Secure Boot und TPM 2.0 aktivieren – So geht’s einfach

Um Battlefield 6 spielen zu können, sind einige Voraussetzungen einzuhalten. Dabei ist es auch nötig, Sicherer Start (Secure Boot) zu aktivieren, da es zu den Vorkehrungen gegen Cheater gehört.

Warum benötigt ihr Secure Boot, um Battlefield 6 spielen zu können? Secure Boot oder auch einfach der deutsche Begriff „Sicherer Start“ ist eine Voraussetzung seitens EA, um Battlefield 6 spielen zu können und war bereits für die Teilnahme an der Beta nötig.

Beim sicheren Start handelt es sich um ein Sicherheitsfeature von Windows 10 und 11, das beim Start dafür sorgt, dass lediglich Software ausgeführt wird, die von vertrauenswürdigen Quellen signiert ist. Secure Boot bietet Features und Möglichkeiten, die es EA leichter machen sollen, gegen Cheats vorzugehen.

Jeder Versuch, Battlefield 6 ohne Secure Boot zu starten, produziert eine Fehlermeldung und fordert euch auf, selbiges zu aktivieren. Secure Boot zu aktivieren, ist allerdings nicht so leicht. Wie ihr es aktiviert und was es sonst noch zu Anti-Cheat zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

Solltet ihr euch einen frischen PC mit Windows 11 kaufen, sollte der sichere Start bereits aktiviert sein. Bei einem Update von Windows 10 auf Windows 11 wird euch die Aktivierung von Secure Boot ebenfalls angeboten.

Update vom 18. Februar 2026: Wir haben den Artikel geprüft und strukturell etwas angepasst.

Ohne Secure Boot, kein Battlefield 6 – So aktiviert ihr es

So aktiviert ihr Secure Boot auf eurem PC: Um Secure Boot auf eurem PC zu aktivieren, solltet ihr folgende Schritte einhalten:

Achtung: Wir weisen darauf hin, dass eine Aktivierung und das Vornehmen von Veränderungen an den Einstellungen des PCs auf eigene Gefahr geschehen. Wir orientieren uns bei der Anleitung an den Vorgaben seitens EA. Die offizielle Erklärung findet ihr bei



Solltet ihr euch unsicher sein, zieht lieber einen Experten oder Kundendienst hinzu, bevor falsche Einstellungen zu Problemen führen und im schlimmsten Fall euren PC unbrauchbar machen.



Beachtet außerdem: Jedes BIOS sieht anders aus, da jeder Hersteller ein anderes Design und einen anderen Aufbau verwendet. Teilweise variieren auch Benennungen und Begriffe leicht, je nachdem, ob ihr ein AMD- oder Intel-Mainboard einsetzt.

Sicherer Start aktivieren

Drückt die Windows-Taste und gebt „Optionen für erweiterten Start ändern“ in die Suchleiste ein

Sucht das Feld Erweiterter Start und wählt Jetzt neu starten, um den PC neu hochzufahren und den erweiterten Start zu aktivieren

Wählt beim Start Erweitert aus und klickt dann auf UEFI Firmware Settings (UEFI-Firmware-Einstellungen)

Ihr befindet euch jetzt in eurem BIOS. Sucht nach dem Reiter „Boot“. Solltet ihr ihn nicht finden, drückt F9 und gebt den Begriff in die Suche ein

Aktiviert Secure Boot unter dem gleichnamigen Punkt

Sucht dann nach dem Punkt OS Type und stellt ihn gegebenenfalls auf UEFI-Modus um

Geht zum Exit-Reiter und wählt Save Changes and Reset

Euer PC sollte nun neu starten und Secure Boot aktiviert haben. Manchmal ist es nötig, noch einmal einen Neustart zu machen, damit die Funktion vollständig aktiviert ist. Solltet ihr visuelle Hilfe brauchen, hat EA auf ihrem YouTube-Kanal zusätzlich ein Video, das ihr zur Unterstützung schauen könnt.

Könnt ihr bestimmte Schritte nicht durchführen oder Einstellungen nicht vornehmen, wendet euch dringend an den passenden Support, bevor ihr andere Sachen ausprobiert, um Fehler und Beschädigungen zu vermeiden.

Voraussetzungen für Secure Boot überprüfen

Solltet ihr Secure Boot nicht aktivieren können, könnt ihr diese Schritte verfolgen, um zu schauen, ob euch eine Voraussetzung fehlt.

Prüft, ob Sicherer Start vielleicht schon eingeschaltet ist

Drückt Windows-Taste+ R und öffnet das „Ausführen“-Fenster

Gebt msinfo32 ein und bestätigt die Eingabe

Wählt die Option Systemübersicht aus

Bei BIOS-Modus sollte UEFI stehen, bei Sicherer Startzustand sollt auf

„Ein“ stehen

Sicherer Start deaktiviert? Schaut auf den BIOS-Modus

Wenn Secure Boot ausgeschaltet ist, geht folgendermaßen vor: Ist der BIOS-Modus auf UEFI gestellt, könnt ihr mit der Aktivierung fortfahren Ist der BIOS-Modus auf Legacy gestellt, kontrolliert, ob der Windows-Systemdatenträger auf GPT (GUID Partition Table) gestellt ist, stellt ihn andernfalls darauf um

Sollte bei Secure Boot stehen, dass es nicht unterstützt wird, schaut im Handbuch eures Motherboard-Herstellers nach, ob dazu etwas steht oder fragt bei dessen Support nach

Überprüft, ob die Secure-Boot-Anforderung TPM 2.0 aktiviert ist

Drückt Windows-Taste+ R und öffnet das „Ausführen“-Fenster

Gebt tpm.msc ein und bestätigt die Eingabe

Schaut unter dem Punkt Status, ob dort steht, dass ihr TPM verwenden könnt Wenn ja, überprüft, ob der Windows-Systemdatenträger auf GPT (GUID Partition Table) gestellt ist, stellt ihn andernfalls darauf um Ist TPM nicht verfügbar, wendet euch an euren Hersteller, um zu erfahren, wie ihr es aktivieren könnt



Ist der Windows-Datenträger auf MBR oder GPT eingestellt?

Drückt Windows-Taste+ X

Wählt Datenträgerverwaltung

Sucht den Datenträger, auf dem ihr Windows installiert habt (üblicherweise häufig C: )

) Klickt mit der rechten Maustaste darauf und wählt Eigenschaften aus

Klickt dann auf Hardware und dann nochmals auf Eigenschaften

Klickt auf den Reiter Volumes und sucht nach dem Punkt Partitionsstil Steht dort GUID-Partitionstabelle (GPT), müsst ihr damit nichts weiter machen und könnt Secure Boot im nächsten Schritt aktivieren Steht dort MBR, folgt folgenden Schritten: Drückt Windows-Taste+ R und öffnet das „Ausführen“-Fenster Gebt cmd ein und drückt Strg + Shift + Enter Stellt sicher, dass bei der Eingabeaufforderung Administrator steht Gebt mbr2gpt /validate /disk:0 /allowFullOS ein und drückt Enter Bei disk:0 die Zahl eintragen, die im Datenträgerbildschirm im Tab Volumes angezeigt wurde Gebt dann im selben Fenster mbr2gpt /convert /disk:0 /allowfullOS ein und drückt Enter Bei disk:0 abermals die Zahl eintragen, die im Datenträgerbildschirm im Tab Volumes angezeigt wurde

Der Windows-Datenträger sollte nun auf GPT gestellt sein

Es kann sein, dass ihr gebeten werdet, die Firmware zu wechseln, um das BIOS im UEFI-Modus zu starten. Normalerweise könnt ihr das in den BIOS-Einstellungen ändern. Wendet euch im Zweifel aber an einen Fachmann oder den Support eures Herstellers.

