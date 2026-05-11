Ich habe Golmud Bahn in Battlefield 6 getestet und dann nochmal das Original gespielt – Eine Version ist deutlich besser!

In Battlefield 6 startet am 12. Mai 2026 Season 3. MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat die neuen Inhalte bereits gespielt und eine deutliche Meinung zur neuen Golmud Bahn.

EA hat mich schon vor dem Start von Season 3 einen Blick auf das Update werfen lassen. Während des Anspielevents testeten wir die neuen Inhalte von Part 1: Warlords: Supremacy, darunter die M16A4, die RPK74M und die L115. Das Highlight war aber natürlich die überarbeitete Version von Golmud Bahn, die mit Season 3 Einzug in Battlefield 6 erhält.

Falls ihr nochmal nachlesen wollt, was Season 3 von Battlefield 6 eigentlich alles zu bieten hat, könnt ihr hier einen Blick auf die Übersicht werfen:

Season 3 in der Übersicht Part 1: Warlods: Supremacy – Start: 12. Mai 2026 Neue Map: Golmud Bahn

Neue Waffen: M16A4 (Sturmgewehr) RPK-74M (LMG) L115 (Sniper)

Ranked Battle Royale Part 2: Blastpoint – Start: 9. Juni 2026 Neue Map: Kairo Basar (Rework von „Großer Basar“)

Neue Waffe: PP-19

Neues Gadget: Handheld-Jammer

Neuer Modus: Obliteration

Neues Event: Explosive Charge Part 3: High-Value-Target – Start: 30. Juni 2026 Neue Nahkampfwaffe: EOD-Bot-Arm

Neue Modi:

Tactical Obliteration

Casual Battle Royale

Neues Event: Wet Work

Video starten Battlefield 6 stellt die Roadmap für das Jahr 2026 im Video vor Autoplay

Mehr Deckung für das Fußvolk, aber Panzer dominieren die Schlacht

In Battlefield 6 spielt Golmud Bahn nun in Tadschikistan, also dem selben Setting wie die Karten „Liberation Peak“ und „Mirak-Tal“. Obendrein bekam die Map verschiedene Anpassungen, damit sie mehr Möglichkeiten für Kämpfe auf sowohl kurzer als auch mittlerer Distanz bietet.

Die beiden Flaggen im Norden der Map (E&F, ehemals A&B), die eine Art kleines Dorf darstellten, sind nun deutlich mehr bebaut. Die Gebäude sind größer, wurden teilweise mit stationären Geschützen verstärkt und es wurden zahlreiche weitere Deckungsmöglichkeiten wie Baucontainer, Baustellenbarrikaden und Sandsäcke hinzugefügt.

Insgesamt hat die Map eine Vielzahl neuer Objekte erhalten. Das gilt auch für die anderen Flaggen. Zu den bereits genannten kommen Dinge wie stehengelassene LKW, Autos, Dixiklos und Baustellenfahrzeuge, aber auch Schutthaufen sowie Stein‑, Holz- oder Reifenstapel hinzu.

Die Flagge mit den großen Lagerhäusern im Süden (B, ehemals F) hat nun zusätzlich viel mehr Objekte im Außen- und Innenbereich. Die Baustellen-Flagge im Westen hat sogar komplett neue Gebäude bekommen. Und auch die Bahn selbst ist jetzt deutlich länger und bietet sogar Platz, um während der Fahrt auf den Waggons zu kämpfen.

Zudem haben alle (stationären) Flaggen jetzt eine Art Umrandung, also Zäune, Mauern und Ähnliches, die ermöglichen soll, dass auf der Flagge selbst (auch im Außenbereich) gekämpft werden kann, ohne dass Spieler durchgehend von Scharfschützen oder Fahrzeugen aus hunderten Metern gekillt werden. Auch die Topografie und die Landschaftsgestaltung der Karte wurden überarbeitet. Es ist jetzt weniger eine riesengroße freie Fläche wie zuvor, sondern ein Gebiet mit Hügeln und verschiedenen Pflanzen.

Dennoch hat die Karte ihren Charme und ihr ikonisches Spielprinzip größtenteils beibehalten. Wollte ein Team dominieren, benötigte es die Oberhand im Fahrzeugkampf. Dafür bietet die Map auch weiterhin genug freie Fläche, aber eben auch Möglichkeiten für Panzer und andere Fahrzeuge, sich vor der Zerstörung in Sicherheit zu retten.

Bedenkt jedoch: Ich bin am liebsten ein Pionier, der Fahrzeuge sprengt, statt sie selbst zu fahren. Ich kann euch also nicht den Eindruck eines Fahrzeug-Mains beschreiben. Ich saß jedoch einige Minuten am Geschütz eines Panzers und habe mit meinem mir unbekannten Fahrer gut ein halbes Dutzend Flaggen eingenommen, ehe es mir zu langweilig wurde, ohne dass feindliche Infanterie uns gefährlich wurde, und ich gegangen bin.

Scharfschützen sind stark, aber nicht übermächtig

In Battlefield 4 hatte ich in der Vergangenheit das Gefühl, dass ich als Infanterist nur schwierig zu manchen Flaggen gelange, wenn Scharfschützen an entsprechenden Positionen auf der Lauer liegen und die große, freie Fläche auf dem Weg dahin beobachten.

In Battlefield 6 kam mir der Mix angenehmer vor. Es gibt Positionen, an denen Scharfschützen zum Problem werden können, aber ich hatte den Eindruck, dass es nahezu immer einen alternativen Weg gibt, über den ich sicher zur Flagge oder den nervigen Scharfschützen gelange. Das war vor allem durch die neuen Deckungsmöglichkeiten und die leicht veränderte Topografie möglich. Mir gefällt die neue Golmud Bahn deshalb viel besser als das alte Original.

Die Season-Tests spielen sich erfahrungsgemäß aber immer etwas anders als die Live-Version. Das gilt für den kompletten Gameplay-Loop und nicht nur für Sniper oder Fahrzeuge. Das heißt, ich hatte beispielsweise noch kein Gegnerteam, in dem fast alle campen. Meistens wollen die ausgewählten Creator ebenfalls die neuen Waffen testen.

Apropos Waffen: Die neuen Schießeisen sind cool, aber hauen mich auch nicht von den Socken. Ein M16, das man mit einem Aufsatz sogar vollautomatisch spielen kann, und eine RPK ohne jeglichen Rückstoß nehme ich allerdings immer gerne mit. Es sind aber auch Waffen, die man in den verschiedenen Spielen schon häufig gesehen hat. Ob sie es in unsere Liste der besten Waffen schaffen, wird sich zeigen: Die deutschen Häuser in Battlefield 6 sind definitiv keine deutsche Handwerkskunst, ein Entwickler erklärt, wieso