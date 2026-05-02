EA hat eine neue Methode gefunden, Spielern Geld abzuknöpfen: Ihr könnt den nächsten Battle Pass für Battlefield 6 vorbestellen

Einen Battle Pass wie ein PC-Spiel vorbestellen? EA hat genau das jetzt eingeführt. Viele Spieler wissen nicht, was sie von der Option halten sollen.

Im Grunde genommen sind Battle Passe für Spieler nichts Neues. In der Regel handelt es sich dabei um Systeme, die Spieler für Spielzeit mit kosmetischen Gegenständen (Skins, Emotes) belohnen und nebenbei für Geld für die Entwickler sorgen sollen.

Neu ist es jedoch, dass man solche Battle Passe jetzt auch vorbestellen kann. So wie man beispielsweise ein neues PC-Spiel vorbestellen kann. Genau das hat jetzt EA in seinem Shooter Battlefield 6 eingeführt.

Video starten Battlefield 6 stellt die Roadmap für das Jahr 2026 im Video vor Autoplay

Battlefield 6 lässt euch Battle Pass vor der offiziellen Season vorbestellen

Wo findet man das? Start ihr aktuell Battlefield 6, dann bekommt ihr im Spiel die Benachrichtigung, dass man den Battle Pass für Saison 3 und BF Pro (den erweiterten Pass) bereits vor dem Start am 12. Mai 2026 vorbestellen kann.

Der Standard-Pass kostet 1.100 Battlefield Coins (etwa 10 Euro), während ihr die Pro-Version nur mit Echtgeld kaufen könnt. Das sind derzeit etwa 25 Euro.

Bestellt man den Battle Pass nun vor, dann bekommt man sofort Zugriff auf das Waffenpaket „Verdant“ für die L110 (ein LMG) und obendrein erhält man zwei kostenlose Stufen im Battle Pass. Das bedeutet später weniger Grind im Spiel.

Wie kommt das bei den Spielern an? Dieses Vorgehen mutet vielen etwas seltsam an. Das englischsprachige Magazin PCGamer frotzelt, dass es doch etwas anderes sei, einen Battle Pass anstatt eines richtigen PC- oder Konsolen-Spiels vorzubestellen. Denn zusätzlich seien die Vorbesteller-Boni nicht wirklich so gut, als dass sich das wirklich lohne.

Spieler in der Community sehen das offensichtlich ziemlich ähnlich, schaut man sich auf Reddit um. So schreibt jemand:

Das ist mir noch nie untergekommen, dass man einen kommenden Battle-Pass vorbestellen kann.

Es gibt aber auch ein paar positive Stimmen, die sagen: Wenn man das Spiel ohnehin täglich spielen und eh jeden Battle Pass kaufen würde, dann spräche auch nichts gegen die Vorbestellung. Kaufen würde man sich das ja am Ende so oder so. Man würde halt den Klick zum Kaufen eine zwei Wochen früher als sonst machen.

In Battlefield 6 läuft derzeit noch die 2. Season. Ob es sich lohnt reinzuschauen, hat MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller für euch geprüft. Seinen Anspielbericht und das abschließende Fazit lest ihr direkt bei uns auf MeinMMO: Battlefield 6: Ich habe Season 2 für euch angespielt – Lohnt sich die Rückkehr?