Battlefield 6: Ich habe Season 2 für euch angespielt – Lohnt sich die Rückkehr?

Meinung
4 Min. Dariusz Müller 0 Kommentare Lesezeichen
Battlefield 6: Ich habe Season 2 für euch angespielt – Lohnt sich die Rückkehr?

In Battlefield 6 startet diese Woche Season 2. MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat sich die neuen Inhalte bereits angeschaut. Aber lohnt es sich, dafür zu dem Shooter zurückzukehren?

Die neue Season von Battlefield ist erneut in 3 Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt startet am 17. Februar 2026 und bringt einige neue Inhalte. Im Test haben sich für mich vor allem 3 Highlights herauskristallisiert:

  • die neue Map „Kontaminiert“
  • ein neues Sturmgewehr
  • der Little Bird kommt!!!!

Die anderen Gadgets und Waffen haben durchaus ihren Nutzen, doch diese drei Highlights haben meine Spielerfahrung von allen Neuerungen im Test am meisten geprägt.

Battlefield 6: Neuer Cinematic-Trailer stimmt auf Saison 2 ein
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Battlefield 6: Roadmap für Season 2 – Das passiert Anfang 2026 Battlefield 6 bekommt eine neue, altbekannte Map, sorgt jetzt schon für Streit, hat die Community bereits im Vorgänger gespalten In Battlefield 6 überschüttet euch ein neuer Modus mit massig XP, aber nur, weil er eure Feinde und Mitspieler ersetzt Battlefield 6 will neue Shotgun hinter viel Grind verstecken, rudert nach Ärger zurück Battlefield 6 zeigt neue Maps und Modi in Season 1 im Gameplay-Trailer Battlefield 6 enttäuscht Piloten, nerft Jets – Patch Notes zu Update 1.1.3.5 Eines der besten Games zu Battlefield sei erst „mehr wie ein MMO“ gewesen, sagt einer der Entwickler jetzt Battlefield 6: M4A1 Build – Die besten Loadouts für den Allrounder Bastler kauft gebrauchten Gaming-PC für 500 Dollar, entdeckt darin seltene Nvidia-Grafikkarte, die es offiziell nie gab „Da ist ein Druide im Team“ – Sniper nimmt einen Spieler in Battlefield 6 ins Visier, doch Mutter Natur persönlich schreitet ein Battlefield 6 zeigt die Roadmap und verrät, wie es nach dem Release weitergeht: Season 1 startet im Oktober, bringt neue Maps und Modi Veteranen von Battlefield hoffen, dass Waffen an Klassen gebunden sind – Entwickler geben Ausblick, wie es zum Release aussieht

Mit Halluzinationen durch die neue Map

Bei der neuen Map „Kontaminiert“ handelt es sich um eine deutsche Militärbasis in einer Berglandschaft. Das Terrain ist entsprechend uneben und es gibt einige Hügel, die als Ausguck oder Deckung vor Feindbeschuss genutzt werden können. Obendrein findet ihr einige Gebäude mit teilweise schmalen, dunklen Gängen vor.

Insgesamt ist die Map eher mittelgroß: nicht so klein wie „Iberische Offensive“ und größer als Eastwood, allerdings kleiner als Mirak-Tal.

Battlefield 6 Preview Season 2 Kontaminiert Map Screenshot
Battlefield 6 Preview Season 2 Kontaminiert map Layout

Während unserer Previews spielten wir zudem den kommenden zeitlich begrenzten Modus, der auf „Kontaminiert“ ein psychoaktives Gas verbreitet, das Halluzinationen auslöst. Dieses Gas befand sich vor allem auf verschiedenen Flaggen und veränderte die Dynamik im Kampf um den jeweiligen Spot.

Zwar ist jeder Soldat mit einer Gasmaske ausgestattet, doch diese besitzt eine abfallende Haltbarkeit, ihr könnt also nicht durchgängig im Gas campen und eine Flagge bewachen.

Solltet ihr euch trotzdem dafür entscheiden, längere Zeit den halluzinogenen Stoff zu schnüffeln, wird euch schummrig und ihr könnt Freund nicht mehr von Feind unterscheiden.

Außerdem beeinträchtigt das Gas natürlich die Sichtweite.

Battlefield 6 Preview Gas-Event

Die Waffen

Mit dem VCR-2 erhält ein neues, vollautomatisches Sturmgewehr Einzug in Battlefield 6. Dieses kommt mit einer Feuerrate von 900 Schuss pro Minute, die höchste Feuerrate aller Sturmgewehre – gleich auf mit dem KORD 6P67. Im Gegensatz zur KORD (20 Schaden) verursacht das VCR-2 allerdings 25 Schaden.

Im Praxistest war das VCR-2 deshalb der klare Gewinner der neuen Waffen, besonders wenn ihr eine recht aggressive Spielweise habt und auf kurzer bis mittlerer Distanz kämpft. Auf größeren Distanzen leidet das Sturmgewehr unter dem vergleichsweise hohen Rückstoß. Insgesamt schnitt das VCR-2 allerdings durch Gegnerreihen wie ein heißes Messer durch Butter.

Falls ihr LMGs bevorzugt, ist das neue M121-A1 allerdings eine gute Ergänzung. Der Rückstoß ist besonders mit den richtigen Aufsätzen sehr leicht kontrollierbar und mit 33 Schaden pro Schuss fetzt es gut um. Unter den LMGs mit 33 Schaden hat es mit 654 RPM zudem die höchste Feuerrate.

Falls ihr Feinde auf größere bis mittlere Distanz niederhalten wollt, ist das neue LMG deutlich besser geeignet als das Sturmgewehr.

Die neue DMR konnte mich nicht überzeugen, das gilt aber für die meisten DMRs in Battlefield 6. Diese sind sehr situativ, und da das Gunplay im Spiel wenig herausfordernd ist und viele Waffen auch auf größere Distanzen vollautomatisch präzise Treffer ermöglichen, sind vollautomatische Waffen nahezu immer die stärkere Wahl.

Battlefield 6 Preview Season 2 Little Bird Lenkrakete

Der Little Bird

Der Little Bird kommt mit einer starken Soundkulisse und klingt fast wie ein Warthog, wenn seine Miniguns loslegen. Dazu kann er verschiedene Raketen ausrüsten, die auch Panzer zerlegen können.

Ich bin kein Pilot und kann euch deshalb keinen wertvollen Erfahrungsbericht aus dem Cockpit des Hubschraubers liefern, aber aus der Sicht eines Infanteristen kann ich sagen:

So richtig bedroht habe ich mich noch nicht gefühlt.

Er sieht vom Boden zwar recht flink und agil aus und die Content-Creator in den Preview-Matches sind auch (fast) alle fähig genug, Lenkraketen auszuweichen, aber der neue Anti-Air-Lenkraketenwerfer macht es dem kleinen Heli nicht leichter. Außerdem ist die neue Map recht offen und je nach Positionierung kann man Helikopter über weite Strecken sehen.

Mein Test des Lenkraketenwerfers war trotzdem eher ernüchternd, und zumindest gegen gute Piloten griff ich dann doch wieder zum guten alten RPG-7. Und wie sich zeigte:

Ein Treffer reicht aus, und der Little Bird wird zu Altmetall.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Battlefield 6: Roadmap für Season 2 – Das passiert Anfang 2026
von Christos Tsogos
Mehr zum Thema
Battlefield 6: Fahrzeuge zerstören – So zerstört ihr Panzer, Helikopter und Jets als Infanterist
von Dariusz Müller
Mehr zum Thema
Battlefield 6 bekommt eine neue, altbekannte Map, sorgt jetzt schon für Streit, hat die Community bereits im Vorgänger gespalten
von Cedric Holmeier

Lohnt sich jetzt die Rückkehr zu Battlefield 6?

Ob sich die Rückkehr zu Battlefield 6 für euch lohnt, hängt ganz von euren Erwartungen ab. Das, was am 17. Februar ins Spiel kommt, ist nicht viel: eine neue Map, paar Waffen, der Little Bird…. Mich persönlich werden die neuen Inhalte keinen ganzen Monat beschäftigen. Dennoch sind es coole und durchaus spaßige Ergänzungen, für die es sich auf jeden Fall lohnt, mal wieder reinzuschauen, besonders, wenn ihr die zeitlich begrenzten Modi nicht verpassen wollt.

Ich spreche hier aber aus der Sicht eines Spielers, der Taktik- und Competitive-Shooter spielt. Das heißt, ich grinde in der Regel mehrere Stunden pro Tag und lerne neue Helden oder Maps. Battlefield 6 spricht eine ganz andere Spielweise an. Das spiele ich eher gelegentlich. Da wird alle paar Wochen mal für ein paar Runden reingesprungen, um Spaß zu haben.

  • Wenn ihr Battlefield 6 jeden Tag grinden wollt, ist das Update zur Season 2 etwas dünn.
  • Wenn ihr gelegentlich nach dem Feiern ein paar Runden mit Freunden zockt, reicht das wahrscheinlich aus.

Sobald Season 2 für alle spielbar ist, werde ich auf jeden Fall ein paar Tage intensiver zocken, um das VCR-2 genauer zu testen. Es ist gut möglich, dass es zu den stärksten Sturmgewehren des Spiels gehört – und dann muss ich die Liste mit den besten Waffen von Battlefield aktualisieren.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Battlefield REDSEC Dariusz Ersteindruck

REDSEC zeigt mir schon in der ersten Runde, warum Millionen Spieler Battle Royale lieben, aber vergisst nicht, dass es trotzdem ein Battlefield ist

Karsten Scholz Meinung New World Pax Dei Battlefield 6

Ich hab’ dieses Wochenende 3 große und aktuelle Games gezockt, mit dem Nicht-MMORPG hatte ich am meisten Spaß

Battlefield 6 Dariusz Review Titelbild mit Schatten

Battlefield 6 macht im Test fast alles richtig, hat aber auch Probleme – Die rauben mir allerdings nicht den Spaß

Battlefield 6 dariusz

Ich bin Gen Z und sage: Das Movement von Battlefield 6 ist großartig und sollte genauso bleiben, aber ich kann euch Boomern einen langsameren Shooter empfehlen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx