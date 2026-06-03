Warhammer 40.000 verliert einen seiner wichtigsten Künstler, er hat die düstere Welt geprägt, die Fans lieben und fürchten

Die Welt von Warhammer 40.000 ist heute buchstäblich ein Stück blasser geworden: am 3. Juni 2026 wurde bekannt, dass John Blanche verstorben ist. Blanche war einer der ersten Mitarbeiter und lange Zeit der Art Director bei Games Workshop. Er wurde 78 Jahre alt.

Das Titelbild stammt aus einem Talk von der Warhammer Conference 2024 auf YouTube.

Bereits seit 1977 war Blanche bei Games Workshop angestellt, das erst zwei Jahre zuvor gegründet worden ist, erst als Künstler, später als Art Director. Dort hat er unter anderem Cover für den White Dwarf entworfen, das Monatsmagazin des Verlags, aber auch für die allererste britische Ausgabe von Dungeons & Dragons, die damals von Games Workshop vertrieben worden ist.

Blanches Stil, der oft als eine Mischung aus gotisch, düster, bizarr und „Punk“ bezeichnet wird, hat die Welt von Warhammer maßgeblich geprägt. Eines seiner bekanntesten Werke ist der Imperator auf dem Goldenen Thron, an dessen Vorbild sich offenbar die neuen, offiziellen Darstellungen des Imperators orientieren, auch wenn all diese Abbildungen lediglich eine Interpretation sein sollen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Zu den hauptsächlichen Motiven, an denen sich Blanche bedient hat, zählen Kriege und Konflikte, in den frühen Tagen insbesondere prähistorische. Er hat ebenfalls Kunstwerke zu „Der Herr der Ringe“ beigesteuert. 1987 hat er den „Master Painter“-Preis beim UK Games Day gewonnen.

Blanche arbeitete bis zum 31. Mai 2023 bei Games Workshop. Er hat im Anschluss noch eigene Arbeit vertrieben. Nach ihm ist eine Farben-Reihe benannt, die seinem Stil entsprechen soll. Blanche hatte laut Aussagen in den letzten Jahren mit Krankheiten zu kämpfen. Seine Frau Lin ließ über Trish Carden auf Facebook bekanntgeben, dass er Anfang der Woche vom 1. Juni 2026 verstorben ist.

Im neusten Video zu Warhammer 40.000 dient Blanches Darstellung des Imperators als Vorbild:

Video starten Der Trailer zur 11. Edition von Warhammer 40.000 zeigt den Imperator überraschend lebendig

„Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der seine Kunst nicht in meinem Leben war“

Die Nachricht von Blanches Tod sorgt in der Community für viele Reaktionen, da viele Fans offenbar eine starke Verbindung zum Künstler und seinen Werken hatten. Auf Reddit etwa zollen die Nutzer ihm Respekt:

Sehr traurige Neuigkeit. Blanche war einer der maßgeblichen Architekten von Warhammer und in jeder Hinsicht ein sehr interessanter Zeitgenosse. Seine Kunst bleibt extrem kraftvoll und atmosphärish. Ruhe in Frieden. twelfmonkey auf Reddit

In einem Kommentar erinnert ein Fan daran, dass Blanche buchstäblich John Warhammer gewesen sei, der humoristische Ursprung der Welt. Ein weiterer Nutzer schreibt, dass Blanches Kunst ihn Zeit seines Lebens begleitet habe (auf Reddit).

Viele wünschen dem Mann, der „Grimdark für viele visuell definiert hat“, einen „sicheren Weg in den Schleier.“ Blanches Tod folgt nahezu exakt ein Jahr nach dem von Paul „Fat Bloke“ Sawyer, der im März 2025 verstorben ist: Fans von Warhammer 40.000 trauern um einen ihrer Helden, wünschen ihm alles Gute auf der Reise zum Imperator