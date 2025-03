Fans von Warhammer 40.000 trauern um einen ihrer Helden, wünschen ihm alles Gute auf der Reise zum Imperator

Shadow of the Road spielt im feudalen Japan, erweitert das Setting jedoch um Magie, Yōkai und Steampunk-Maschinen. Auf Steam gibt es jetzt eine kostenlose Alpha.

Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Trotz über 500 Stunden in Souls-Spielen hat mich The First Berzerker: Khazan gebrochen

Shadow of the Road: Das Rollenspiel auf Steam bekommt eine kostenlose Alpha

Warhammer existiert seit über 40 Jahren und hat seitdem unzählige Leute in ihren Bann gezogen. Die Welt mit ihrer absurden Größe fasziniert die Fans und bringt sie immer wieder dazu, sich in tiefgreifenden Lore-Streits zu verzetteln, hilft aber auch dabei, Probleme zu bewältigen: Warhammer 40.000 hat einem Fan durch schwierige Zeiten geholfen – Seine Sammlung ist tausende Euro wert

Die Nachricht von Sawyers Tod trifft viele Fans in der Community schwer. Besonders Veteranen erinnern sich noch an den White-Dwarf-Redakteur und dessen Beiträge, einige haben noch alte Ausgaben von ihm zu Hause.

Ich habe in 5 Tagen 35 Stunden in ein Warhammer-Spiel auf Steam gesteckt – Das macht es so gut

Am 27. März 2025 ist einer der wichtigsten Männer in der Geschichte von Warhammer 40.000 verstorben. Paul „Fat Bloke“ Sawyer hat dabei geholfen, das Franchise in seinen „goldenen Jahren“ aufzubauen und den Fans näherzubringen.

