Warhammer 40.000 hat einem Fan durch schwierige Zeiten geholfen – Seine nur 4 Jahre alte Sammlung sorgt für Sprachlosigkeit

Die kleineren Figuren könnte er in Paketen mit etwa 10-20 Modellen für rund 130 Euro erworben haben (via warhammer.com ). Die etwas größeren Modelle kosten einzeln zwischen 35 und 135 Euro. Und dann gibt es da noch die Modelle, die finanziell richtig ins Gewicht fallen:

Was sagt die Community zu der Sammlung? Innerhalb des Warhammer40k-Subreddits stieß der Post auf viel Bewunderung. Viele Forums-Mitglieder zeigten sich erstaunt, nahezu sprachlos über die größere der Sammlung. Der Post-Ersteller habe innerhalb von vier Jahren eine größere Sammlung aufgebaut als andere in 18 Jahren.

Es ist jetzt 4 Jahre her, dass ich 40k wiederentdeckt habe, und was für erfüllende 4 Jahre das waren! Ich habe großartige Menschen kennengelernt und neue Fähigkeiten erlernt, aber vor allem habe ich eine Leidenschaft entdeckt, die mich durch einige der schwierigsten Zeiten meines Lebens getragen hat. Ich hoffe, eure Reise war auch so erfüllend!

Warhammer 40k half durch schwierige Zeiten: Der Reddit-Nutzer „aiyo-la“ hat in einem Forum zu Warhammer 40.000 einige Fotos seiner Miniaturen-Sammlung geteilt. Er habe vor 4 Jahren 40k für sich wiederentdeckt und in der Zeit eine Leidenschaft aufgebaut, die ihm durch schwierige Zeiten half.

Warhammer 40.000 gehört zu den größten SciFi-Franchises aller Zeiten. Unzählige Fans erfreuen sich über viele Jahre an den verschiedenen Spielen, Büchern oder Sammelfiguren. Ein Fan hat jetzt in der Community für Staunen gesorgt, denn seine nur 4 Jahre alte Sammlung ist riesig und tausende Euro wert.

