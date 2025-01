Warhammer 40.000: Die 5 stärksten Orden der ersten Space Marines im Power-Ranking

So entwickeln die Iron Fists dann Pläne, die sie mit eiskaltem Kalkül durchziehen. Sie entscheiden sich gegen einen Einsatz, oder mit voller Stärke dafür – dann sogar ohne Rücksicht auf Verluste, wenn sie denken, dass das notwendig ist. Diese Opfer beinhalten sogar andere Space Marines. Die Iron Fists nutzen also grob die gleichen Methoden wie die Tyraniden, die aus gutem Grund die größte Gefahr der Galaxie sind .

Eigentlich stehen die Iron Hands in Sachen Stärke etwa auf einer Stufe mit den auf Belagerung spezialisierten Imperial Fists. Was den Cyber-Orden aber abhebt, ist ihre besondere Kriegsdoktrin.

Ein Volk in Warhammer 40.000 will eigentlich Frieden mit allen, setzt dabei auf fragwürdige Methoden

So kam das Ranking zustande: Jeder Orden hat seine eigenen Spezialisierungen, Stärken und Schwächen. Ihre Vielseitigkeit ist einer der Gründe, warum das Imperium immerhin die aktuell zweitstärkste Fraktion in Warhammer 40.000 ist .

