Path of Exile 2: Mit einem Build mache ich den fiesen Gorilla zu meinem Bodyguard und lass ihn Bosse plätten

Seit dem Release von Version 0.5 hat Path of Exile 2 wieder eine riesige Auswahl an Builds auf die sich Fans schmeißen können. Ich habe mir einen ganz besonderen ausgesucht und dieser macht einen der wohl fiesesten Bosse im Spiel zu eurem Verbündeten.

Was ist das für ein Build? Es handelt sich dabei um ein Build für die neue Aszendenz „Geistläuferin“. Mit der Jägerin könnt ihr diese Spezialisierung seit Update 0.5 auswählen und so besondere Gefährten, Tiergeister, für euch kämpfen lassen. Das wirkt zuerst relativ unspektakulär, doch lasst euch davon nicht täuschen.

Die neue Minion-Klasse hat noch eine Besonderheit: ihr könnt auch Gegner zähmen. Abseits von normalen Feinden lassen sich mit einem speziellen Upgrade im Skill-Tree sogar Bosse bezirzen. Für viele Exilanten ist das nun das Stichwort, das Feature an seine Grenzen zu bringen, und welcher Boss wäre da nicht geeigneter als der nervtötende Gorilla aus Akt 2.

Dieser stürmische Geselle mit seinem steinernen Knüppel hat schon viele Spieler mit einem Schlag ins Jenseits geschickt und seine Talente eignen sich hervorragend im Kampf gegen das Verderben.

Video starten Path of Exile 2 zeigt die neue Geistläuferin aus Return of the Ancients im Trailer

So funktioniert der Boss-Build

Worauf muss ich beim Build achten? Wenn ihr ebenfalls Gegner mit dem Silberrücken aus Akt 2 zerstampfen wollt, empfehlen wir euch den Build von CaptainLance9 auf Mobalytics. Natürlich könnt ihr nicht von Anfang an den Gorilla zähmen. Ihr müsst bis Akt 3 ein Twister-Build spielen, das ebenfalls im Guide des Streamers hinterlegt ist.

Ihr braucht nämlich mindestens 4 Aszendentenpunkte für eure Spezialisierung, und diese erhaltet ihr erst in der zweiten Stufe der Prüfungen der Sekhemas. Habt ihr aber den Schlüsselpunkt „The Natural Order“ freigeschaltet, könnt ihr ab jetzt endlich Unique-Bosse zähmen – darunter auch ebenjenen Silverfist aus Akt 2.

Nun könnt ihr euren Build respeccen und alle nötigen Punkte im Skill-Tree auf Minions ausrichten. Das wohl Spannende an dem Build ist der Mix der Minions. Ihr nutzt nämlich den Silberrücken als primären DPS für alles und jeden. Im Hintergrund habt ihr dann aber noch einige Skelettkrieger, die ihr für ein Opferritual verbraucht. Mit diesem schickt ihr eure gezähmten Verbündeten dann in einen Blutrausch, damit sie noch mehr Schaden austeilen können.

Wenn ihr irgendwann den Atlas erreicht habt, könnt ihr euch auf euren Maps einen neuen, noch mächtigeren Silverfist zulegen, der mit besonderen Boni einhergeht. Diese erhaltet ihr aber erst, wenn ihr die Maps upgraden könnt. Die Boni reichen von mehr Krit-Chance bis hin zu erhöhter Angriffsgeschwindigkeit.

Was bringt euch das? Der Gorilla teilt ungefähr zwischen 100.000 und 500.000 Schaden pro Schlag aus. Wenn dieser dann noch eine erhöhte Angriffsgeschwindigkeit hat, prügelt er in Sekunden eure Feinde zu Brei. Da werdet dann nicht ihr, sondern eure Gegner geoneshottet. Allein der Anblick lässt einen nicht mehr aus dem Staunen heraus.

Solltet ihr also noch nicht mit 0.5 gestartet haben, legen wir euch diesen Build unbedingt zu Herzen. Damit werdet ihr eine entspannte Zeit haben und das mit viel Loot und vor allem Gelächter. Habt ihr schon in die Liga reingeschnuppert oder seid ihr noch am Überlegen, mit welchem Build ihr zocken wollt? Schreibt’s uns in die Kommentare. Mehr zu Path of Exile 2 findet ihr hier: Path of Exile 2 erreicht gerade die höchsten Spielerzahlen seit Release und viel Lob – dafür gibt’s 3 Gründe