In Path of Exile 2 könnt ihr bald Bosse zähmen und wie Pokémon in den Kampf schicken

Path of Exile 2 erhält bald seine größte Erweiterung und damit eine neue Aszendenzklasse, die sogar Bosse zähmen und für sich kämpfen lassen kann.

Was ist das für eine neue Klasse? Return of the Ancients ist das bisher größte Update für Path of Exile 2 und gleichzeitig die letzte Erweiterung vor dem Full-Release. Grinding Gear Games krempelt dabei viele Endgame-Aktivitäten um und bringt zusätzliche Inhalte in das ARPG.

Dazu gehört die Geistläuferin, eine neue Aszendenzklasse für die Jägerin. Unter ihrer Führung werden selbst die furchterregendsten Bestien bezwungen und ihrem Willen unterworfen.

Den Trailer zu der Geistläuferin seht ihr hier:

Video starten Path of Exile 2 zeigt die neue Geistläuferin aus Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Das hat es mit dem Zähmen auf sich: Durch die passive Fertigkeit „Die natürliche Ordnung“ erhält die Geistläuferin die Fähigkeit, Bestien zu zähmen. Damit können einzigartige Bestien gefangen und beschworen werden. Diese kämpfen dann ähnlich wie Pokémon an eurer Seite und verfügen zudem über eine enorm hohe Bewegungsgeschwindigkeit.

Welche Bosse konkret gemeint sind und ob sich auch harte Kampagnen-Gegner zähmen lassen, wird sich am 29. Mai 2026 mit dem Update zeigen.

Was kann die Geistläuferin noch? Die Klasse kann nicht nur große Bestien bändigen und für sich kämpfen lassen, sondern quasi einen ganzen Zoo befehligen. Ein im Trailer gezeigter „Zoowärterin“-Build erlaubt es euch, euch entspannt zurückzulehnen, während eure Tiere die Arbeit erledigen.

Dabei sind sechs Begleiter-Fertigkeiten gleichzeitig aktiv. Möglich macht dies das neue einzigartige Zepter „Sylvan’s Abbild“, das mit der Erweiterung erscheint und das Limit für Begleiter aufhebt. Zusätzlich begleitet euch ein Alpha-Wolf, der andere Gefährten verstärkt und neu beschwören kann.

Die Klassen und Spielweisen sind in Path of Exile 2 aufgrund des komplexen Skill-Trees sehr umfangreich. Ein neues Feature soll jedoch besonders Anfängern den Einstieg erleichtern. Denn damit lassen sich Builds direkt in das Spiel kopieren: Path of Exile 2 bekommt eine der besten Funktionen seit Release, spart euch den zweiten Monitor