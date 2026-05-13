Path of Exile 2 führt endlich beliebtes Feature aus dem Vorgänger ein, macht den Grind lohnenswerter

Die Entwickler von Path of Exile 2 bringen ein beliebtes Feature aus dem ersten Teil jetzt auch in den Nachfolger, und das gibt euch gratis Cosmetics, wenn ihr grindet.

Was ist das für ein Feature? Seit Jahren verschenken die Entwickler von Path of Exile gratis Items an alle Spieler, die in der aktuellen Liga gewisse Herausforderungen erledigen. Diese Herausforderungen sind unterschiedlich schwierig, aber stets so angelegt, dass alle Spieler sie erledigen können, wenn sie genug Grind aufbringen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Path of Exile: Return of the Ancients sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt neue Endgame-Inhalte in Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Her mit den gratis Skins

Was haben die Entwickler jetzt vor? Das besagte Feature fehlte bislang in der „Early Access“-Version von Path of Exile 2, soll nun aber mit der kommenden Erweiterung „Return of the Ancients“ auch im Nachfolger verfügbar gemacht werden.

Der Release der neuen Erweiterung sowie des neuen Features soll am 29. Mai 2026 stattfinden. Zum neuen Saisonstart könnt ihr also direkt loslegen und euch Skins verdienen.

Was muss ich dafür tun? Um die gratis Skins zu verdienen, müsst ihr nur die Herausforderungen im Spiel abschließen. Habt ihr genügend Herausforderungen abgeschlossen, gibt es einen Teil der Cosmetics. Schließt ihr alle Challenges ab, habt ihr das ganze Set freigespielt.

Die Herausforderungen könnt ihr in einem neuen Menü dafür sehen und schließt sie meist ganz beiläufig ab. Manchmal muss dafür aber auch eine bestimmte Season-Mechanik oder ein gewisser Nebenboss abseits des Weges erledigt werden, um ein Ziel abzuschließen.

Die erste Belohnung soll laut den Entwicklern, dem aktuellen Stand nach, nach 3 abgeschlossenen Herausforderungen erhalten werden, das gesamte Set aber erst, sobald alle 9 Challenges erledigt sind.

Die Entwickler von Path of Exile 2 belohnen euren Grind jetzt noch zusätzlich mit Skins. Offen bleibt noch, ob ihr diese Skins dann auch in Path of Exile verwenden dürft, andersherum war dies bislang möglich.

Freut ihr euch auf die Herausforderungen oder sind euch die Skins in Path of Exile 2 egal? Schreibt es uns in die Kommentare! Wenn ihr noch überlegt, was ihr nächste Season spielen wollt, dann tut es doch einfach dem Chef gleich: Chef von Path of Exile 2 verrät, was er in der nächsten Season spielen will, weckt Hoffnung auf mehr Liebe für Nahkämpfer