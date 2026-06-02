Path of Exile 2 wollte seine Maps verbessern, die Fans meinen: Hat nicht geklappt

Path of Exile 2 wollte in der neuen Season seinen Spielern helfen, schneller durch den Start des Spiels zu kommen, doch die Fans urteilen jetzt scharf.

Wie wollten die Entwickler helfen? Schon seit dem Release von Path of Exile 2 gibt es Forderungen, die Kampagne überspringen zu können und direkt ins Endgame zu starten. Das liegt nicht nur an der Bequemlichkeit der Spieler, sondern auch an den großen Karten, welche die Entwickler ursprünglich wohl entworfen haben, um dem neuen Sprint-System gerecht zu werden.

Um den Forderungen der Spieler entgegenzukommen, haben die Entwickler mit der neuen Erweiterung subtile Hinweise eingebaut. So gibt es nun Schilder, Tiere und andere POIs, die den Spielern den Weg weisen sollen.

Doch damit haben sich die Probleme wohl kaum gebessert, wie die Fans nun mitteilen.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt neue Endgame-Inhalte in Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Zu wenig, zu subtil

Was sagen die Fans zu den Hinweisen? In einem Beitrag auf Reddit beschwert sich ein Nutzer über die Karten des Spiels. So müsste man dank der neuen Season-Mechanik auch noch die Runen-Gerätschaften auf den Karten suchen, was den Spielfluss noch weiter verlangsamt.

Laut ihm würden dabei auch mehr Checkpoints genauso wenig helfen, wie die subtilen Hinweise, denn die seien zu klein, um sie im Kampf überhaupt zu erkennen. Für ihn helfen die Tipps nur Speedrunnern, die das Spiel in Zukunft möglichst schnell beenden wollen.

Was könnte helfen? Die Spieler von Path of Exile 2 haben einige Ideen, die helfen können, dem Irrgarten etwas entgegenzusetzten. Auf Reddit teilen sie ihre Vorschläge:

letominor: „Es wäre schön, wenn Orientierungspunkte auf der Minikarte in der gleichen Entfernung wie in PoE1 erscheinen würden. Das würde Fälle eliminieren, in denen man einfach an etwas vorbeiläuft, ohne es zu bemerken. Suchen muss man trotzdem noch.“

JekoJeko9: „Die Dualität der PoE 2-Zonen ist urkomisch: Einerseits räume ich den Azak-Sumpf komplett leer, weil ich den Runenstein dort nicht finden konnte, andererseits gibt es im Jagdgebiet ein Schild, das ‚Ogham hier lang‘ sagt. Folgt man der Straße, führt sie einen zu einem weiteren identischen Schild, das in dieselbe Richtung zeigt – falls man verwirrt war, wie Straßen funktionieren.“

Cloud_Motion: „Ich wünschte, wir bekämen leuchtende Wegpunkte, entweder in einem gewissen Abstand um unseren Charakter oder an den Bildschirmrändern. […] Die Karte oben rechts reicht einfach nicht aus.“

lordpuddingcup: „Ich verstehe nicht, warum sie darauf bestehen, dass die Kampagnenzonen so groß sind. […] wenn man kein Speedrunner ist, dauern manche dieser Akte so lange wie ganze Singleplayer-Spiele. Ich werde niemals einen Charakter in einer Liga neu erstellen, bis sich etwas ändert; ich kann mich einfach nicht durch eine 6–10 Stunden Kampagne grinden, um einen anderen Charakter auszuprobieren. […]“

Wer mehrere Charaktere bis ins Endgame bringen will, muss bei Path of Exile 2 ganz schön ranklotzen. Die großen Karten nerven dabei die Spieler einfach nur, doch mehr als Durchrennen bleibt den Spielern am Ende nicht übrig. Auch mit den Problemen erfreut sich Path of Exile 2 gerade großer Beliebtheit: Path of Exile 2 erreicht gerade die höchsten Spielerzahlen seit Release und viel Lob – dafür gibt’s 3 Gründe