Heute startet die neue Season von Path of Exile 2: Alles Wichtige in 2 Minuten

Die neue Season von Path of Exile 2 steht in den Startlöchern und wir fassen euch nochmal das Wichtigste zusammen.

Wann geht es los? Path of Exile 2 startet am 29. Mai 2026 um 22:00 Uhr deutscher Zeit in die neue Season Return of the Ancients. Dies soll die letzte Season sein, die vor dem vollständigen Release des ARPG auf Steam stattfindet. Momentan ist PoE2 noch im Early Access.

Wer Path of Exile 2 noch nicht besitzt, darf sich freuen: Die Entwickler haben für das Release-Wochenende ein Free Weekend auf Steam aufgerufen. Jeder, der möchte, kann also ganz unverbindlich in die neue Season hineinspielen.

Was euch erwartet, könnt ihr auch hier im Trailer sehen:

Video starten Path of Exile 2 zeigt die neue Geistläuferin aus Return of the Ancients im Trailer Autoplay

Fokus auf Endgame

Was ändert sich? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben ihre letzte Season vor dem Release voll auf das Endgame ausgerichtet. Hier ändert sich grundlegend, wie die Spieler das Ende des Spiels erleben.

So haben die Entwickler Quests hinzugefügt, die passend zu den neuen festen Orten auf der Endgame-Karte die Spieler durch die Endgame-Welt leiten sollen. Gleichzeitig soll man weniger planlos die Welt dominieren, sondern darf neue Skilltrees erledigen, zwischen denen man sich nicht mehr entscheiden muss.

Neben vielen Quality of Life -Änderungen gibt es dabei auch zwei neue Erweiterungs-Klassen:

Der Martial Artist gehört zum Mönch und konzentriert sich auf Illusionen, runenbasierte Zauber und unbewaffneten Nahkampf. Die Klasse der Wahl für den Chef Jonathan Rogers.

Die Spirit Walker gehört zur Waldläuferin und verbindet sich mit der Wildnis und stärkt ihre Kampffähigkeiten durch die Urgeister der Tiere.

Was bringt die neue Season? Während das Endgame die allgemeine Versionsänderung darstellt, gibt es auch eine neue Season, die in PoE2 Liga heißt und sich mit dem Runen-Crafting beschäftigt. Bei den Runen von Aldur findet ihr immer wieder Runensteine, mit denen ihr euch Items craften könnt.

Der Craft erweckt allerdings Feinde um euch herum, was dafür sorgt, dass ihr immer härtere Kämpfe überstehen müsst, um immer bessere Items craften zu können. Dabei sollt ihr eure Items immer weiter verbessern können, was euren Charakter schon früher im Spiel viel stärker machen kann.

Wie immer ändern sich bei Path of Exile 2 mit einem Update gleich unzählige Dinge. Spielt ihr die neue Season oder wartet ihr auf den Full-Release? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ausführliche Infos zur neuen Season findet ihr hier: Path of Exile 2: Return of the Ancients – Das ändert sich zum Release